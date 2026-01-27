Lo que necesitas saber: El Abierto Mexicano de Tenis se juega del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP de Acapulco, Guerrero.

¡Ya tenemos todo listo para el Abierto Mexicano de Tenis 2026! Alexander Zverev, Ben Shelton y Lorenzo Musetti encabezan la lista de tenistas que jugarán en Acapulco.

En la edición del 2025, Tomás Machac, representante de Chequia, fue el ganador del Abierto Mexicano tras derrotar en la final a Alejandro Davidovich, quién viene por su revancha.

Tenistas que vendrán al Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 le dará la bienvenida a tenistas de primer nivel, no lo decimos nosotros, lo dice el ranking de la ATP. Desde el número 3 del mundo hasta el mexicano Rodrigo Pacheco estarán presentes en el torneo. Acá les dejamos la lista completita.

Alexander Zverev | 3°

Lorenzo Musetti | 5°

Alex de Minaur | 6°

Ben Shelton | 7°

Casper Ruud | 13°

Alejandro Davidovich | 14°

Flavio Cobolli | 22°

Cameron Norrie | 27°

Brandon Nakashima | 30°

Valentin Vacherot | 31°

Frances Tiafoe | 34°

Corentin Moutet | 37°

Gabriel Diallo | 41°

Grigor Dimitrov | 45°

Nuno Borges | 46°

Sebastián Korda | 53°

Alexander Kovacevic | 56°

Miomir Kecmanović | 60°

Térence Atmane | 64°

Damir Džumhur | 66°

Arthur Cazaux | 67°

Gaël Monfils | WC1

Rodrigo Pacheco | WC2

¿Cuándo es el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

El Abierto Mexicano de Tenis se juega del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP de Acapulco, Guerrero.

Si quieren lanzarse al torneo, pueden comprar sus boletos a través de Ticketmaster, acá les dejamos el link.

Y por si no fuera suficiente la combinación de tenis + playa, les tenemos otra noticia. Moenia será el grupo encargado del cerrar el Abierto con un concierto que promete mucho ambiente para los asistentes.

