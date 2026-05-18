Lo que necesitas saber: Josep Guardiola es el único DT en la historia de la Premier League en lograr cuatro títulos cosecutivos

Josep Guardiola dejará de ser técnico del Manchester City al finalizar la actual temporada. El timonel catalán tiene un año más de contrato, sin embargo ya se da por hecho en muchos lados que el juego del domingo 24 de mayo, contra Aston Villa será su último juego al frente del City.

Daily Mail indicó que Manchester City ya habría comunicado a sus patrocinadores sobre la salida de Josep Guardiola, quien ha dirigido al club durante 10 años, en los cuales le ha dado 20 títulos, el último de ellos en la FA Cup del fin de semana pasado, ante Chelsea.

Lo que se dice sobre la salida de Josep Guardiola del Manchester City

Aunque Guardiola indicó en conferencias de prensa anteriores que su futuro estaría ligado al City por un año más y que desea volver a Wembley en 2027, se dice y se cuenta que la decisión está tomada y que en el club se preparan para el anuncio oficial y una despedida a lo grande.

Fotografía @ManCity vía X

Sobre el anuncio oficial se espera que éste suceda el domingo 24 de mayo, en el marco del partido contra Aston Villa y de acuerdo con Daily Mail el lunes 25 de mayo se realizaría una despedida multitudinaria en un autobús descapotable, sin importar que Manchester City logre remontar al Arsenal en la pelea por el campeonato de la Premier League.

“Se dice que los preparativos para el desfile comenzarán en el Northern Quarter de Manchester a las 4 de la tarde y finalizarán una hora después frente a la recepción de la tribuna Colin Bell en el estadio Etihad”, indica el medio británico.

Guardiola, un DT histórico para Manchester City y en la Premier League

Josep Guardiola es el primer estratega en la historia de la Premier League en conseguir cuatro títulos consecutivos y el primero que lleva a su equipo a coronarse con 100 puntos, además le dio al Manchester City su primer título de Champions League.

Guardiola tomó al Manchester City en la temporada 2016-17, y para ese entonces el club tenía cuatro títulos de liga. Pep le dio seis más, además de tres FA Cup, cinco Carabao Cup, tres Community Shield, un Mundial de Clubes, una Super copa de Europa y la ya mencionada Champions League.

Josep Guardiola, DT del Manchester City / Facebook Manchester City

¿Se va por la sanción al Manchester City?

La marcha de Josep Guardiola podría coincidir con una sanción histórica al Manchester City, tras la investigaciones por 115 acusaciones contra el Fair Play Financiero de la Premier League.

Txiki Begiristain, un colaborador muy cercano a Josep Guardiola y quien fungió como director deportivo hasta la temporada pasada, dejó al equipo la temporada pasada, algo que también pasó en su momento en el Barcelona, es decir, la Begiristain precedió la renuncia de Pep.

¿Quién va a dirigir al Manchester City?

Se dice y se cuenta en Manchester City ya tiene cerrado a Enzo Maresca, quien hasta hace unos meses dirigió al Chelsea y lo llevó a ganar el Mundial de Clubes contra PSG.

The Athletic indica que Maresca ya había sido contactado desde finales del 2025 y que sería el encargado de dirigir al Manchester City en la Community Shield.

Enzo Maresca sería el sustituto de Guardiola / @FabrizioRomano

¿A dónde se iría Josep Guardiola?

Cuando Guardiola dejó al Barcelona tomó un año sabático, por lo cual no se descarta que haga lo mismo, aunque también se dice que Pep podría quedarse en la estructura del equipo y así cumplir con el año de contrato pendiente.

Asimismo, el nombre de Guardiola ha sonando para dirigir a la Selección de Italia. El propio timonel ha manifestado que uno de sus deseos antes del retiro es dirigir a una selección. ¿Será ese el siguiente paso de Pep?