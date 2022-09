Argentina está viviendo una auténtica locura con el álbum Panini de Qatar 2022 y hasta desabasto de estampitas se está viviendo por allá, pero eso no es impedimento para Ana del Rosario Mulet.

Sí, es una ciudadana de aquel país que tiene 75 años y se gasta gran parte de su pensión en estampas del álbum Panini del Mundial de Qatar 2022… pero la historia es un poco más compleja.

La tierna abuelita se gasta un dineral en estampitas, de hecho, para esta Copa del Mundo, su objetivo es llenar seis álbumes Panini… o sea, que sí se gasta unos buenos morlacos porque no son nada baratas.

Foto: Especial

Peeeeero, además de que ella guarda esta colección de Panini entre sus pertenencias, también lo hace por una causa que le llena el corazón, pues lo hace principalmente por sus nietos.

“Muchos me critican. Me dicen ‘cómo vas a gastar tanto en figuritas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas“, dijo en entrevista para TN.

Foto: Especial

¿Cómo completa el álbum Panini de Qatar 2022 para sus nietos?

Ana del Rosario Mulet además de ser una gran coleccionista, también es una gran organizadora de eventos, porque va reuniones para cambiar estampitas Panini.

Posiblemente, Argentina no es el mejor lugar para coleccionar el álbum, pues no hay suficientes sobres para la alta demanda que se vive en el país, pero con los intercambios que hace la abuelita, ya lleva dos álbumes llenos.

“Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotados los números de las que les faltan, y otros directamente van con el álbum“, dice Ana del Rosario Mulet sobre los eventos que se organizan.

Foto: Getty Images

Pero, no sólo se llenan álbumes de intercambios, porque también tiene sus truquitos para completar todos los faltantes de Panini y es que, llenar seis es una tarea complicada y costosa.

Tiene sus contactos en los kioskos -puestos de periódico acá en México- y no le costó tanto trabajo conseguir sobres Panini como a todas las demás personas en Argentina.

“Ya me conocen de que les compro hace años. Entonces, cuando llegan figuritas, ellos mismos me llaman para avisarme. Y me cobran lo que valen. Me fui haciendo mis contactos, como quien dice“, agregó.

Foto: @PaniniSportMx

¿Cómo nació la historia de completar álbumes del Mundial?

Si piensan que es una locura llenar seis álbumes Panini, pues en Rusia 2018 llenó 15 de ellos y es que la mayoría de sus 15 nietos estaban pequeños, por lo que no dudó en lograrlo.

Pero esta pasión nació desde el Mundial de 1978 en su natal Argentina, pues le hubiera gustado coleccionar el álbum Panini en aquel tiempo, desafortunadamente no lo encontró.

Fue en 2011 cuando comenzó a juntar estos álbumes Panini de Champions League y Copa América, después comenzó con los del Mundial y hasta el de la Copa América 2021: “El álbum de la Copa América que ganamos el año pasado en Brasil lo llené cinco veces“, dijo.

Y el juntar sus álbumes con sus nietos lo justifica perfectamente: “Parece mentira, ¿pero sabe usted lo que aprenden mis nietos? Aprenden un montón de geografía, la ubicación exacta de los países. Aprenden a memorizar. Dígame, con una mano en el corazón, ¿cuántos chicos sabían dónde quedaba Qatar hasta ahora?“, finalizó.

Colección personal de Ana del Rosario Mulet – Foto: Especial

Sin duda alguna, ella es la abuelita qu todos quisieramos tener… ¡Es una crack!