¿Y el Fan ID? Exponen a aficionado del Atlas que agredió a uno de Tigres en el Estadio Jalisco

La Jornada 8 del Clausura 2023 nos dejó varias dudas después de la visita de Tigres a Atlas. Éstas están relacionadas con el uso del Fan ID, ya que un seguidor del equipo rojinegro agredió a otro de los universitarios y aunque no se trató de una pelea, el momento fue presumido en redes sociales como si se tratara de algo que da orgullo.

Las “medidas” de la Liga MX y sus clubes se implementaron después de la lamentable campal en un Querétaro vs Atlas de 2022. No es ningún secreto que estas consecuencias se cumplieron a medias, así como que la violencia sigue presente en otros estadios.

Prueba de ello es precisamente lo que sucedió en el Estadio Jalisco. No fue una campal, ni una agresión que derivara en otra campal; sin embargo, un grupo de aficionados del Atlas consideró chistoso darle un zape a un seguidor de Tigres que era escoltado a la salida por elementos de seguridad

Hasta cuándo @LigaBBVAMX va a permitir que atlas siga en primera división? Es bronca tras bronca. Tiene la afición más cavernícola de toda la liga. Hace un par de jornadas balazos a las afueras del estadio Jalisco.

Tenemos el antecedente de Querétaro y podría seguir pic.twitter.com/Mhrkg3cJ6O — Rigo Garcia (@Rigo_Garcia426) February 19, 2023

“El Jalisco se respeta“, escribió un usuario de TikTok que publicó el video. Entre risas, los acompañantes de la persona que porta la playera del Atlas, le aplauden y festejan el ‘chistecito’.

“¿Hasta cuándo la Liga MX va a permitir que Atlas siga en Primera División? Es bronca tras bronca. Tiene la afición más cavernícola de toda la Liga. Hace un par de jornadas, balazos a las afuera del Estadio Jalisco. Tenemos el antecedente de Querétaro y podría seguir“, reclamó Rigo García, el usuario de Twitter que llevó la grabación a esta red.

No obstante, él no formaba parte del grupo de rojinegros. Los usuarios de Instagram @arturianaa y @reynaostionoficial_new fueron quienes publicaron y respostearon la historia. Pero como era de esperarse, ambas cuentas fueron eliminadas de la red social… aunque eso no debería ser impedimento para identificarlos.

Aficionado de Atlas que le pegó a uno de Tigres / Captura de pantalla

El Fan ID podría ser de ayuda en este caso entre Atlas y Tigres

Después de lo sucedido en el Estadio Corregidora en marzo de 2022, se anunciaron “sanciones”; además, alternativas entre las que apareció la implementación del Fan ID. Curiosamente, los equipos de Grupo Orlegi (Santos y Atlas) fueron de los primeros en implementarlo.

Se supone que el Fan ID ayuda a identificar a los aficionados en todos los estadios de la Liga MX. Así, las autoridades pueden tener los datos de las personas en cuestión en caso de ser necesario e incluso bloquear el acceso para otros partidos.

¿Entonces qué espera el Atlas para actuar en este caso? Por ahora no hay postura del club ni de la Liga MX, pero podrían echar mano de la herramienta que es obligatoria para todas las personas, a excepción de menores de edad.

Aficionado entra al Estadio Jalisco con el Fan ID / Agencia Mexsport