Noche triste en el Estadio Jalisco… no, no porque Atlas haya perdido con Monterrey «¡¿eso qué?!», sino por un camarada que terminó con el corazón roto ante los miles de aficionados que asistieron a ver el juego.

Aficionado pide matrimonio en el Estadio Jalisco y lo rechazan/Captura al video de @AbelSanchez511

Y es que este 9 de febrero Rojinegros y Rayados se vieron las caras en el arranque de la Jornada 6 del Clausura 2023. El conjunto regio se llevó la victoria 2-0, pero entre todos los aficonados que salieron tristes del Estadio Jalisco, hubo uno que se fue con tristeza doble.

Aficionado pidió matrimonio en el Estadio Jalisco… y lo rechazaron

Pasa y resulta que este seguidor del Atlas quiso verse muy creativo pidiéndole matrimonio a su novia en pleno Estadio Jalisco ante miles de personas. Puede sonar a algo genial y una forma especial de decirle a tu pareja que quieres pasar el resto de tu vida a su lado, pero en este caso salió mal.

Sí, sucedió. La chica rechazó a este valiente soldado en pleno partido ante miles de aficionados. Los aplausos del público en el Estadio Jalisco no tardaron en volverse abucheos, risas y gritos de “¡Noooo!”.

Lo peor es que, obviamente, parecía ser una escena con un futuro muy prometedor en redes sociales. No muy seguido vemos una propuesta de matrimonio en un partido de futbol. Justo por eso no faltó quien grabó el momento en que el hombre se arrodilla y le pide matrimonio a su novia.

El video ya se está volviendo muuuuuy viral

Por ende, el rechazo de la joven quedó grabado para la posteridad y sí, tuvo mucho éxito en redes sociales pero no por las razones esperadas. El Estadio Jalisco fue testigo de una tragedia que será vista por los siglos de los siglos gracias a un video viral.

No mames jajajaj se pasó de verga pic.twitter.com/7f4p2z3RIV February 10, 2023

Ahora bien, no debemos juzgar a la mujer ni mucho menos. La presión social puede no ser la mejor opción al pedir algo tan importante como el matrimonio. La neta no estuvo chido eso de los abucheos en el Jalisco cuando decidió irse dejando de rodillas al novio. Sus razones tendrá.

Lo que es imperdonable es que el Atlas no ha emitido un comunicado para mostrarle su apoyo a este soldado caído. Ahí sí que chaaaaaale.