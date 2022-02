Aficionado del Leicester golpea a jugadores del Nottingham en pleno festejo durante la FA Cup

Leicester quedó eliminado de la FA Cup en los dieciseisavos de final después de perder por goleada frente al Nottingham Forrest, equipo que ha ganado dos veces la Champions League, pero que actualmente milita en la Championship, sin embargo, lo preocupante del partido no fue el resultado sino la facilidad con la que un aficionado ingresó a la cancha y golpeó a jugadores del Nottingham.

Leicester, el equipo que encantó al mundo entero después de ganar la Premier League en 2016, no pasa por un buen momento deportivo, pues no gana desde el 8 de enero y es décimo en la tabla general de la Premier League.

Sin embargo, sus aficionados esperaban que su equipo pudiera despertar en la FA Cup ante el equipo de la Segunda División, pero el resultado fue una goleada en contra por 4-1.

¿Qué pasó en el juego del Leciester?

En menos de nueve minutos, el Nottingham marcó los tres primeros goles del partido, con lo cual éste quedó prácticamente sentenciado. Phillip Zinckernagel hizo el 1-0 al minutos 23; Brennan Johnson hizo el segundo al 24’ y Joe Worral firmó el 3-0 al minuto 32’.

Fue cuando un hombre saltó desde las tribunas hacia la cancha mientras el equipo rojiblanco festejaba el tercer gol y comenzó a lanzar puñetazos a los jugadores, cuando la mayoría de ellos estaba de espaldas, de modo que no pudieron advertir la llegada del aficionado.

De inmediato, los futbolistas respondieron con los puños, hasta que miembros de seguridad del estadio del Nottingham detuvieron al aficionado. Poco después, la policía confirmó el arresto del hombre.

“Hemos arrestado a un hombre en relación con un incidente que tuvo lugar hoy durante la primera mitad del partido de la Copa FA de Nottingham Forest y Leicester City. Las investigaciones se encuentran en las primeras etapas y nuestras indagaciones sobre las circunstancias que rodearon el incidente están en curso”, informó el inspector jefe, Neil Williams, de acuerdo con Four Four Two.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Leicester expulsa de por vida al aficionado

El club de la Premier League se disculpó con su rival por los hechos y anunciño que el seguidor sería expulsado de por vida, de modo que no podrá ingresar a partidos de los Foxes nunca más.

“Aplaudimos la acción rápida tomada por los delegados de City Ground al detener a la persona involucrada, que estará sujeta a una suspensión de por vida de todos los partidos de Leicester City en casa y fuera”, indicó el club.

Una vez controlada la situación, Leicester se acercó en el marcador antes del descanso, pero los locales castigaron con el cuarto tanto a la hora de juego, con el gol de Djed Spence.