Aficionados del Liverpool ahora tienen en la mira las reformas de Champions League

Después de las manifestaciones de los aficionados del Arsenal, que exigen la salida del dueño de club, los seguidores del Liverpool se han manifestado a través del grupo más grande de seguidores, Spirit of Shankly.

Liverpool fue uno de los equipos ingleses fundadores de la Superliga Europea y también formó parte de los que descartaron. El club de Anfield ofreció disculpas a sus seguidores a revés del presidente, John Henry.

El grupo de seguidores reprobó también las disculpas y exigen cambios en la estructura directiva, similar a lo que se pide en Tottenham. En el club de Londres proponen representación de los aficionados para que no se tomen decisiones unilaterales.

Los integrantes de Spirit of Shankly califican la gestión de John Henry como arrogante y remarca que aunque los inversionistas son norteamericanos, éstos deben adaptarse a las tradiciones y filosofía del club inglés.

“Hemos visto las disculpas de John Henry, pero este ejercicio de relaciones públicas llega muy tarde. Esas lágrimas de cocodrilo no ayudan. Las acciones hablan más alto que las palabras. El Liverpool no es una franquicia americana, es una comunidad basada en historia y tradición”, indica el comunicado.

“Nuestros dueños han traicionado a todos. A los aficionados, entrenador, jugadores y cuerpo técnico. Y se han humillado a sí mismos por avaricia y arrogancia”, agrega.

Asimismo, el grupo indica que el futbol sí debe someterse a cambios estructurales en general y no sólo entre los clubes más poderosos de Europa, empezando por la relación entre la Premier League y los derechos de televisión.

“La hipocresía de la Premier League y de las televisiones también ha estado ahí. Necesitamos un cambio fundamental en el futbol, uno que sea justo para toda la pirámide del deporte, no solo para la élite. Necesitamos un modelo que prometa igualdad en la distribución del dinero”, indica.

El grupo también reprueba la propuesta de la UEFA para realizar reformas en la Champions League, con más partidos para cada uno de los equipos. “Su nuevo formato de Champions League es una vergüenza. Uno que debe ser resistido de inmediato”.

A través de redes sociales, el grupo de aficionados hizo público que sus miembros recibieron un correo electrónico en el que se establecen los pasos a seguir en esta revuelta, la cual tiene en la mira a la actual directiva y en segundo plano a la UEFA.

Members should’ve received an email by now to canvass opinion on our next steps – please check your spam/junk mail- members have until 6pm tomorrow (25th April) to complete the short survey- any problems email [email protected]

