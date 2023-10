Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana tendrá una dura prueba ante la "europea" Ghana; Rangers de Texas quiere seguir sorprendiendo y barriendo a sus rivales; la Euro 2024 toma forma y sigue la pretemporada de la NBA

Nos espera un fin de semana menos cargado de actividad deportiva, pero no por eso menos emocionante. La Selección Mexicana, las eliminatorias para la Euro, la NBA y las Grandes Ligas protagonizan los eventos imperdibles para estos días.

Vamos a repasar algunas de las razones por las que te aconsejamos no perderte estos juegos. Claro, como buen fan de los deportes seguro no quieres perderte ningún partido de ninguna liga o deporte, pero cada uno tiene ingredientes que lo hacen un poquito mas relevante.

México vs Ghana, ¿la primera gran prueba del ‘LamborJimmy’?

Jaime Lozano ganó la Copa Oro y ya tuvo su primera experiencia en Fecha FIFA contra Australia y Uzbekistán, pero sin duda Ghana será la primera gran prueba para medir en dónde estamos realmente de cara al futuro.

Más allá de ser un partido de la Selección del que seguro saldrán críticas, análisis y hasta memes, el partido contra Ghana adquiere relevancia si consideramos que se trata de un combinado donde prácticamente todos juegan en Europa. Sólo 3 de los 23 futbolistas convocados por Ghana para jugar contra México no militan en algún club el viejo continente.

El LamborJimmy enfrentará a Ghana y Alemania – Foto: Agencia Mexsport

Y no hablamos de que jueguen en ligas menores, vienen de equipos de Francia, Inglaterra, España, Alemania y Bélgica. A varios les cuesta tener minutos (así como le pasa a algunos mexicanos), pero la mayoría están bien consolidados en sus clubes.

Destaca por ahí Alidu Seidu, titular constante en el Clermont de Francia; o Thomas Partey teniendo actividad con el Arsenal. Salis Abdul Samed también es un titular recurrente con el Lens, que aunque no ha empezado bien en la liga, en la Champions sí está mostrando buen nivel (pregúntenle al Arsenal si no).

Eso sí, el verdadero problema está en sus delanteros: Jordan Ayew ha jugado el 91% de los minutos posibles con Crystal Palace y participó en el 30% de los goles; Ernest Nuama tiene números similares con el Lyon: lleva 5 goles y una asistencia en 11 partidos esta temporada; y bueno, Iñaki Williams lleva 4 goles en 9 partidos en LaLiga con el Athletic.

Países Bajos vs Francia, una probadita de la Euro 2024

Este fin no hay futbol a nivel de clubes por la fecha FIFA, y sin duda el plato fuerte de la fecha FIFA son las eliminatorias para la Eurocopa 2024. Habrá partidos desde el viernes y hasta el martes de la siguiente semana, destacando el encuentro entre Países Bajos y Francia.

Hablamos de un partido que no necesita mayor presentación, pero caray, siendo quisquillosos, bien pudo ser la final de Qatar 2022. Ambas selecciones comparten el Grupo B de las eliminatorias con Francia en la cima y Países Bajos en segundo lugar.

Foto: Getty Images

En esos lugares los dos calificarían a la Euro 2024, peeeeero Francia llega invicta con 5 victorias en 5 partidos. Los neerlandeses podrían ser “el guapo” que les rompa la racha. Por otro lado, Países Bajos está igualado en puntos con Grecia y una derrota podría complicarle la calificación considerando que son grupos de sólo 5 equipos y el número de partidos para recuperar terreno es limitado.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Países Bajos vs Francia Viernes 13 de octubre 12:45 horas SKY

¡Comienzan las series de campeonato en las Grandes Ligas!

Se acerca la Serie Mundial 2023 en la MLB, pero antes vienen las emociones de las series de campeonato. Será el próximo domingo cuando se abra el telón de los enfrentamientos de donde saldrán los dos equipos que intentarán ser campeones de las Grandes Ligas.

Ese día, el domingo 15 de octubre, tendremos el primer partido de la serie de campeonato en la Liga Americana. Los Rangers de Texas ya tienen su boleto tras barrer a Rays y Orioles. Ese día jugarán ya sea contra Houston o contra los Twins.

Termina la temporada regular d ela MLB / Foto: Reuters

De ser contra los Astros tendríamos una serie completamente texana con el ingrediente extra de la posible revancha de los Rangers con eso de que Houston les quitó el título de la división en los últimos partidos. “¡Queremos a Houston!” gritaba su afición en cada partido de la postemporada y se les podría hacer.

Además tenemos que tomar en cuenta que los Rangers tienen al coach Bruce Bochy, el mismo que guió a los Giants a ganar tres series mundiales. Ver a los Rangers en acción se ha vuelto un deleite.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Texas Rangers vs Houston Astros o Minnesota Twins Domingo 15 de octubre; el horario se definirá cuando se conozca el rival Fox Sports

La pretemporada de la NBA sigue en marcha

Todavía falta para que empiecen los juegos “de a de veras” en la NBA, pero a diferencia de otras ligas, los equipos acá no se guardan a todos sus mejores jugadores en la pretemporada. Los primeros partidos nos demostraron que aunque los partidos no cuentan a futuro, el espectáculo es casi el mismo.

Lakers vs Warriors fue un juegazo tal como recomendamos la semana pasada, por eso ahora te pedimos que le vuelvas a echar ojo a los varios partidos que habrá, con especial atención en el Lakers vs Bucks y el Heat vs Grizzlies, éste último para volver a ver en acción al mexicano Jaime Jáquez Jr, quien ya debutó con el equipo de Miami dejando muy buenas impresiones.

La transmisión de los partidos de pretemporada de NBA va por la señal de ESPN en sus diferentes canales o Star+.

Te puede interesar