“Nos ha impresionado”: Secretario de Seguridad de EU reconoce mayor cooperación con Sheinbaum que con AMLO

Lo que necesitas saber: Luego de su visita a CDMX, Mullin aplaudió el gobierno de Sheinbaum por su cooperación.

A unos días de que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, visitara nuestras tierras, le aventó unas rosas al gobierno de Claudia Sheinbaum por su gran cooperación.

Y no solo eso, sino que también aprovechó y dijo en su discurso que el gobierno actual ha cooperado más que el gobierno que le antecedió; sí, de acuerdo con Mullin, Sheinbaum coopera más que AMLO.

Foto: Facebook | Markwayne Mullin

“Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre cooperación; nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada”, afirmó el secretario de Seguridad frente al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“Aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, afirmó el secretario de Seguridad.

Foto: Presidencia.

¿Y qué fue lo que hablaron Sheinbaum y Mullin en su visita a CDMX?

El pasado 21 de mayo, Markwayne Mullin visitó Palacio Nacional y durante su encuentro con Sheinbaum pidió fortalecer los esfuerzos contra los narcoterroristas.

Dentro de su visita, Sheinbaum le pidió a Mullin que las reuniones entre México y EU “se hagan más seguido”, por lo que quedaron en que el próximo encuentro de seguridad se hará en junio.

“La colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación; que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, dijo la mandataria en su mañanera.

Dentro de esta reunión, la mandataria cuestionó las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de EU contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Y por último, la mandataria reclamó a EU la presencia de agentes de la CIA en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua, algo que provocó que se abriera juicio en contra de la gobernadora Maru Campos.