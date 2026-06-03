Lo que necesitas saber: Meme del Real volverá al recinto donde presentó su disco 'La montaña encendida' a inicios del 2026. Checa el dato.

Ver a Meme del Real en concierto siempre es un buen plan… y ahora, se viene un nuevo concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Este show se armará en octubre próximo, a tan solo unos meses de que se presentara en ese mismo recinto en este 2026.

Meme del Real volverá al Teatro Metropólitan; esta es la fecha

La fecha exacta para el próximo concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan es el 9 de octubre, y será el viernes 5 de junio cuando se habrá la preventa. Y ya se la saben, al día siguiente la venta general.

Anuncio del nuevo concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan. Imagen: OCESA.

El ‘Memetropólitan’ con el que arrancó el 2026

Fue el año pasado cuando Meme del Real lanzó La montaña encendida, disco que se coló entre nuestros favoritos de 2025 y que lo reafirmó como ese artista mexicano apegado a la fusión de estilos como pocos.

Discazo, de hecho, gracias a su fusión de bachata, folk, rock alternativo, beats de hip-hop, bolero, música dance… variadito y sabroso el álbum, la neta.

Meme del Real junto a Chetes en el Teatro Metropolitan, en febrero del 2026. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Aquel show en el Teatro Metropólitan de febrero pasado… qué joya. Nomás para recordar, incluyó invitados de lujo como Chetes y Gustavo Santaolalla, y hasta covers de Juan Gabriel y Bad Bunny.

De hecho, antes de ese concierto, Meme del Real también ofreció una sesión acústica para fans acá en la Sopicueva, donde nos dio una probadita de lo que tenía planeado. Te dejamos esa sesión acá abajo.

Y bueno, seguro que Meme tendrá más sorpresas preparadas para el show del próximo 9 de octubre. No lo dudamos ni tantito. ¿A quién les gustaría ver junto al tacvbo en este nuevo ‘Memetropólitan’?