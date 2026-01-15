5 datos para dimensionar la derrota del Real Madrid ante Albacete en la Copa del Rey

Lo que necesitas saber: Álvaro Arbeloa debutó como entrenador del Real Madrid en la derrota ante Albacete tras la salida de Xabi Alonso

Albacete consiguió la que quizá sea la sorpresa más grande del 2026 y eso que apenas estamos en enero. Vencieron al Real Madrid en la Copa del Rey, dejándolos fuera del torneo, y hay distintos datos interesantes que hacen extraordinario lo visto en el Estadio Carlos Belmonte.

Foto: @AlbaceteBPSAD

1.- Primera victoria de Albacete sobre Real Madrid ¡en toda la historia!

Empecemos por el dato más increíble. Haber visto la victoria de Albacete vs Real Madrid, nos convierte en las primeras personas en la historia de la humanidad en presenciar semejante resultado.

Nunca antes en la historia de ambos clubes, Albacete había podido vencer al Real Madrid. Según datos de Transfermarkt, se han enfrentado 15 veces desde 1991, con saldo de 11 triunfos para los blancos, 3 empates y la de este 14 de enero fue la primera victoria para “El Queso Mecánico”.

2.- Real Madrid vale 100 veces más que el Albacete

Revisando la misma página de transferencias, nos dejó así, sin palabras, ver la enorme diferencia entre el valor de mercado de uno y otro equipo.

La plantilla del Real Madrid tiene un valor para este 14 de enero de 1.35 mil millones de euros, mientras que la del Albacete apenas alcanza los 14.5 millones. Habría que multiplicar el valor total del Albacete por 100 para igualar la cifra del Real Madrid… ¡por 100!

Casi todos los jugadores del Madrid valen más individualmente que todo el Albacete, pero eso pasó a segundo plano; en la cancha los únicos números que contaron fueron 3-2, el marcador con el que Albacete derrotó a los “Galácticos”.

Foto: @AlbaceteBPSAD

Real Madrid quedó fuera de la Copa del Rey

3.- Albacete lucha por no descender a tercera división

Otra situación increíble, es la diferencia de realidades que viven hoy en día. Mientras Real Madrid pelea por ser campeón de España, como cada año, Albacete se encuentra en este momento en la posición 17 ¡de la segunda división!

El día que el Alba vence al Real Madrid, es el mismo en el que está solamente a un punto de distancia de los puestos de descenso a la tercera categoría.

4.- Albacete no juega en primera división desde el 2005

Claro, que un equipo sea de Segunda división, puede prestarse a que no mucho antes era de primera y se fogueaba con los mejores equipos de su país.

Pero el Albacete no es el caso. Llevan sin poder ascender a primera división desde 2005, hace ya 21 años. De hecho han descendido incluso a la tercera división por varios años desde entonces.

Una auténtica historia de David contra Goliat.

Foto: @AlbaceteBPSAD

5.- Es apenas la segunda vez que Albacete supera los octavos de final de la Copa del Rey

La mejor actuación de Albacete en la Copa del Rey se dio en la temporada 94-95, cuando llegaron hasta semifinales. Esa había sido la única ocasión en su historia que superaron los octavos de final del torneo.

Oh sí, desde aquella temporada, hace ya 30 años, Albacete no había podido superar la ronda de octavos de final, de hecho sólo había llegado hasta ahí una vez. Pasaron tres décadas para volver a hacerlo y es la primera vez que lo logran como equipo de segunda división… ¡y nada menos que ante el Real Madrid!

Vaya historia la que nos regala mi Albacete de toda la vida.