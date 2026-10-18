Aleco Irarragorri, presidente del Santos Laguna, fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del domingo 18 de octubre, luego de presentar molestias físicas después del juego de su club, que se impuso 5-0 a Querétaro. El dirigente fue internado para realizar estudios, los cuales determinaron una cirugía de vesícula biliar.

¿Qué le pasó a Aleco Irarragorri?

A través de un comunicado, el club lagunero informó por la tarde des te domingo 18 de octubre que su presidente presentó molestias después del juego y que ahora se recupera satisfactoriamente a falta del alta médica para volver a casa.

“Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica.

“Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito. En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria. Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar”.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos / Mexsport

Aleco Irarragorri, eufórico en el triunfo de Santos antes de ser hospitalizado

Aleco Irarragorri estuvo presente en el partido de la jornada 12, en el Estadio Corona del TSM, donde Santos Laguna venció 5-0 a Querétaro y desde su palco se le pudo ver festejando los goles de su equipo, el cual acumula cinco victorias consecutivas y ya está en zona de liguilla, después de un inicio catastrófico en cuanto a resultados.

Será complicado que pueda hacer acto de presencia para el siguiente miércoles, cuando Santos reciba a Pumas en el Estadio Corona, en la jornada 13.

¿Por qué operaron a Aleco Irarragorri?

No se ha dado a conocer el parte médico que indique el motivo por el cual Aleco Irarragorri fue intervenido, sin embargo, el motivo más frecuente de una intervención de vesícula biliar tiene que ver con la formación de piedras, las cuales producen dolor abdominal.