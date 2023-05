El viernes 26 de julio del 2024 se inaugurarán los Juegos Olímpicos de París y como van lasa cosas. Son casi 14 meses el tiempo que nos separa de la fecha, aunque el camino parece más largo y lleno de obstáculos para los atletas mexicanos de deportes acuáticos, así como ciclismo tras el abandono de la CONADE, dirigida por Ana Gabriela Guevara.

Las diferencias entre el organismo y las federaciones internacionales de los respectivos deportes, además de acusaciones de la CONADE a las propias atletas por deudas, tienen abandonadas a atletas que son opciones potenciales para conquistar medallas, como el caso de Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, quienes lograron bronce en clavados sincronizados desde la plataforma de los 10 metros.

Ambas ya cuentan con su boleto para ir al Campeonato Mundial que se celebra en el mes de julio, en Japón, pero no cuentan con el apoyo de CONADE, responsable de otorgarles becas y financiar los viajes, comidas y hospedajes de cara a la competencia internacional, en la cual se buscará el boleto a los Juegos Olímpicos.

Nunca habían vivido una situación así con CONADE

Orozco, quien ganó su primera medalla olímpica a los 16 años de edad, explicó que en toda su experiencia como atleta de alto rendimiento y como doble medallista olímpica no le había tocado pasar por una situación como esta, en la cual además de buscar resultados deportivos, ahora tienen que buscar apoyos económicos para seguir en el camino rumbo a París 2024.

“Voy por mis cuartos Juegos Olímpicos y no me había tocado una situación tan grande, extrema y difícil. No tenemos el control ni las soluciones de este fuego cruzado”, lamentó Orozco en entrevista con Marca, junto a Gaby Agúndez, quien indicó que desde hace meses no reciben apoyo alguno por parte de la CONADE, ni para ellas ni para su entrenador, Iván Bautista, quien es considerado el entrenador que más medallas olímpicas ha entregado para México.

“Son tiempos difíciles para las disciplinas acuáticas en México, para nosotros los deportistas. Tengo mi medalla de Tokio y queremos colgarnos otra en el cuello, pero el camino se nos hace más difícil, no recibimos becas; meses sin que el entrenador reciba un sueldo”, indicó Gaby.

Alejandra Orozco y Gaby Agúndez tras conquistar la medalla en Tokio 2020

Ale Orozco y Gaby Agúndez tocan puertas para buscar apoyos económicos

Para el clico olímpico anterior, aplazado un año por la pandemia, Ale Orozco y Gaby Agúndez tenían el objetivo de subir a la plataforma de 10 metros y perfeccionar sus saltos, lo cual tienen que repetir de cara a París 2024, sólo que ahora tienen la tarea extra de tocar puertas y buscar apoyos, como sucedió con el equipo de nado sincronizado, que tuvo que vender trajes de baño y buscar apoyos con los empresarios mexicanos Carlos Slim y Arturo Elías Ayub.

A su regreso a México, con medallas en mano, el equipo de natación fue recibido por las declaraciones de Ana Gabriela Guevara: “Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, “Son mentirosas” y ,“Se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República”.

“Como deportistas somos los que salimos afectados, pero el sueño está muy vivo. Es un tema de dividir tu mente, tiempo y esfuerzo entre lo que quieres por un lado, y por el otro el tocar puertas y buscar las posibilidades para competir, vivir y ganar. Hay incertidumbre y no me había tocado ver esto en el deporte de México, nuestra responsabilidad no es esa, nuestra responsabilidad es subirnos a una plataforma y traer resultados, medallas e inspiración al país” , dijo Orozco, quien ofrece conferencias para obtener recursos.

Alejandra Orozco recibió apoyo económico tras su conferencia / Cortesía

Aerolínea apoyará a las clavadistas para ir a Japón

Este esfuerzo ya rindió algunos frutos, pues las dos medallistas olímpicas lograron un acuerdo con una aerolínea que se encargará de trasladarlas a Japón, para el Campeonato Mundial.

En el caso de los deportes acuáticos, CONADE retiró los apoyos ya que la World Aquatics desconoce al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, por irregularidades en la federación. CONADE y Guevara recaman que la federación internacional (World Aquiatics), no se debe meter en estos asuntos y mientras tanto desconoce incluso las medallas conseguidas por los atletas mexicanos en natación. El camino hacia París tiene un obstáculo y se llama CONADE.