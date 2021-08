“A veces se olvida que somos humanos”: ¿Qué hay después de los Juegos Olímpicos para los medallistas mexicanos?

Alejandra Orozco igualó las dos medallas olímpicas de Paola Espinosa en Tokio 2020 y Gaby Agúndez se confirmó como una de las exponentes a seguir en las próximas ediciones, luego de conquistar el bronce los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

La pareja mexicana se metió al podio olímpico gracias a una actuación que fue de menor a mayor, y que se combinó con el salto deficiente de la pareja japonesa y fue entonces cuando Orozco y Agúndez se fundieron en un abrazo. (Aquí puedes ver el video).

La historia del abrazo de Alejandra Orozco y Gaby Agúndez

Las clavadistas recordaron en charla con Sopitas.com aquel momento. Orozco compartió que quien lleva las puntuaciones es Gaby, por lo que después de su quinto clavado preguntó a Agúndez cómo quedaba la clasificación para el resto de la última ronda: “Un punto debajo de Japón, sí tenemos oportunidades”.

“Cuando caen las japonesas nos damos cuenta que realmente tenemos oportunidad. Nuestra emoción no fue una falta de respeto (hacia las japonesas), simplemente estábamos un paso adelante y recuerdo que la abracé y le dije: ‘¡Gaby, sí podemos, sí podemos!’… Gaby ya tenía la puntuación en la cabeza, entonces en el momento en el que cae Japón, me dice ‘¡Ya estamos dentro!’. Fue el momento de la euforia”, mencionó la tapatía a su regreso a México.

La medalla fue el resultado de un trabajo de cinco años, tras el aplazamiento de los Juegos, originalmente pactados para el 2020. De esta manera, esta dupla se convirtió en la que más tiempo trabajó entre todas las parejas de la delegación mexicana en clavados y la única que consiguió medalla.

“Era difícil asimilarlo, era algo por lo que habíamos trabajado tanto y costaba trabajo creer en ese momento que me estaba convirtiendo en medallista olímpica y que Ale estaba recibiendo su segunda medalla. A la llegada a México la gente nos hizo sentir queridas, reconocieron nuestro logro. Sus vibras se sintieron en la plataforma”, indicó Gaby, quien peleó por otra medalla días después en la modalidad individual.

¿Qué hay después de Juegos Olímpicos?

La medalla olímpica no representa un “y vivieron felices por siempre”. De los cinco medallistas en Río 2016 ninguno calificó a Tokio 2020, por lo que el reto de Agúndez y Orozco no es poca cosa de cara París 2024.

Después de volver de Tokio, las clavadistas tomaron una semana para reencontrarse con sus familiares para después reunirse de nueva cuenta en la Ciudad de México y dedicar una semana completa a entrevistas los medios de comunicación. La tercera semana después de Tokio la dedicaron al descanso en unas merecidas vacaciones que además de servir para despejar la mente, ayudará a que sanen algunas lesiones menores.

En México solemos olvidar de nuestros medallistas semanas después de los Juegos Olímpicos y más aún a quienes no consiguieron preseas. Lejos de los reflectores, Agúndez y Orozco comenzarán el camino hacia París 2024, pero a la vez retomarán la vida y las actividades que suspendieron por Tokio 2020.

En ambos casos, los estudios están en planes. “Tenemos nuestros sueños en lo deportivo, pero también en lo profesional y en mi caso mi sueño es ser psicóloga, podré dedicarle más tiempo al estudio, así que vamos por ese objetivo”, compartió Gaby.

“Voy a continuar mi carrera (negocios internacionales) y terminarla, quiero tener mi título y ser exitosa dentro y fuera de la alberca. Si algo hemos aprendido después de la pandemia es que todo puede pasar”, reflexionó Orozco.

Piscología deportiva y salud mental después de Tokio 2020

En el plano deportivo, ambas tienen la intención de competir juntas de cara a París 2024, pero también apoyar a compañeros que son parte de la nueva generación de clavadistas, después de que en Tokio 2020 quedara marcado el aspecto de la salud mental de los deportistas.

Orozco ya pasó por una situación compleja después de Londres 2012, pues tras convertirse en la medallista olímpica más joven en la historia de México, con 15 años, se quedó sola en el camino rumbo a Río 2016, pues no encontró apoyo emocional para manejar el impacto mediático, además de los cambios físicos de la adolescencia (puedes leer más sobre este caso por aquí).

Ahora como una clavadista experimentada y a la vez joven (tiene 24 años), ha aceptado el rol de ser la guía no sólo de Gaby, sino de otros compañeros, de la mano de la psicología deportiva, esa que le hizo falta después de Londres 2012.

“A veces se olvida que somos humanos, que tenemos emociones, sentimientos y mentalidad distinta. La psicología deportiva va antes, durante y después de los Juegos Olímpicos porque ahora es esencial. En 2012 no tenía esta herramienta y es esencial, a mi me tocó pasar por situaciones que espero no le toquen a Gaby o a más atletas para trascender dentro y fuera de la alberca”, comentó la tapatía.

Empatía en tiempos sin reflectores de cara a París 2024

El camino hacia París 2024 ya ha comenzado y de entrada en mayo 2022 se realizarán los Juegos Centroamericanos en El Salvador. Para ese entonces se espera que la conversación principal sea el futbol, con el cierre de las ligas europeas y la final de la Champions, así como el Mundial de Qatar.

En 2023 estarán regresando al foco con los Juegos Panamericanos, a celebrarse en la ciudad de Santiago, Chile, y mientras tanto, nuestras atletas tendrán que apoyarse e impulsarse a sí mismos para no dejar caer a las nuevas promesas en ese proceso.

“Es unirnos e impulsarnos entre nosotros. Somos empáticos en ese sentido, sabemos lo que han tenido que trabajar y superar para lograr un resultado. Lo que nos decimos mutuamente es seguir echándole ganas, aquí no se termina todo, hay que trabajar más, faltan tres años para París y la idea es que unos a los otros nos jalemos de alguna manera porque también en estos juegos se vieron nuevas generaciones, hubo acercamientos a las medallas y se vio que México tiene potencial ante los jueces”, indicó Orozco.