Alejandra Valencia relata el drama de la flecha de oro en tiro con arco: “No me ven destrozada”

Alejandra Valencia nos tuvo al filo del asiento durante la madrugada del 30 de julio, cuando enfrentó a la estadounidense Mackenzie Brown, a quien tenía aparentemente dominada. Un triunfo habría significado el pase a las semifinales de tiro con arco y con ello habría entrado a la zona de medallas.

Sin embargo, la mexicana erró y dejó escapar dos oportunidades para cerrar su victoria. La estadounidense aprovechó la oportunidad y empató el duelo, por lo que el ganador se definió en el dramático desempate a flecha de oro.

“El match lo pude haber ganado, no fácil, pero más rápido de lo que fue. No lo hice porque tuve mis errores, pero eso es lo que tengo que mejorar para la siguiente”, indicó la arquera que también es diseñadora gráfica.

¡EMOCIONANTE DE PRINCIPIO A FIN!👏🏽🏹@micozito se queda en los 4tos de final de tiro con arco individual, tras ser superada, en flecha de desempate, por Mackenzie Brown 🎯🇺🇸#VamosConTokyo https://t.co/oItGYsDvd1 pic.twitter.com/C5gJVlb8xH — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

Brown mandó su flecha a la zona de 10 puntos y la mexicana respondió con otro 10, sin embargo, el triunfo fue para la estadounidense debido a que su flecha quedó más cerca del centro de la diana. “Hice lo mejor que pude”.

Alejandra Valencia hizo lo mejor que pudo

Valencia regresará a México con la medalla de bronce lograda en la modalidad de equipos mixtos, junto a Luis ‘Abuelo’ Álvarez, así como la mejor arquera del país en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque sabe que su participación pudo coronarse con una segunda medalla. “Sé que lo pude haber hecho aún mejor”, dijo de acuerdo con la página de Tokio 2020.

La arquera mostró un enorme temple a lo largo de su participación olímpica y narró parte de lo que pasó en la flecha de oro. “En lo que me mantuve fue: ‘Venga, un buen tiro, hazlo bien. Tú sabes hacerlo’ y es lo que hice, nada más fueron milímetros. Su flecha estuvo más cerca, fue un mejor tiro, entonces me voy bien, por eso no me ven destrozada”, mencionó.