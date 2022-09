El caso de Alejandro Zendejas y la Selección Mexicana tiene un nuevo capítulo, luego de las declaraciones de Gerardo ‘Tata’ Martino, quien lo acusó por no firmar un documento para cambiar de federación. El estratega dio a entender que el jugador del América condicionaba la firma de dicho documento a su presencia en la lista final para ir al Mundial de Qatar 2022 (Por aquí te contamos la historia completa).

Ese documento no es ninguno de los dos que pide FIFA para pedir el cambio de federación (la petición y una declaratoria del jugador), sino uno extra de la Federación Mexicana de Futbol, similar a la que publicó Marcelo Flores cuando renunció a jugar para Canadá.

El Tata Martino sobre la situación de Alejandro Zendejas pic.twitter.com/M0URhuzTqW September 1, 2022

Zendejas sigue en la mira de Estados Unidos

Una cosa parece que ha quedado clara y es que Zendejas no volverá a jugar para México al menos mientras que Martino sea el timonel del Tri. Ante esta situación, Zendejas podría regresar a jugar con Estados Unidos, a la que defendió en categorías inferiores.

Al respecto, el timonel de la Selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, informó que ya tuvo comunicación con el futbolista del América, pues cuenta con él para el equipo de las Barras y las Estrellas, aunque no lo incluyó en la convocatoria para la Fecha FIFA de septiembre.

“Alejandro Zendejas está en nuestro radar, ha sido parte de nuestro programa de jóvenes y ha crecido en el sistema de US Soccer. Lo hemos monitoreado y he hablado con él por teléfono. Lo tendremos en cuenta para los próximos meses. La verdad es que la lista final no se ha decidido”, dijo Gregg Berhalter.

Agencia Mexsport

Zendejas ha jugado para México en dos duelos amistosos. Al no ser oficiales, el jugador del América aún tiene posibilidad de jugar para Estados Unidos y en una de esas y lo vemos en Qatar 2022, dirigido por Berhalter.