Lo que necesitas saber:

Javier Aguirre entregará la lista final de México el 1 de junio

Javier Aguirre tendrá plantel completo para el penúltimo juego de preparación rumbo al Mundial 2026, pues tres jugadores ‘europeos’ se integrarán a la concentración de cara al partido contra Australia, que se disputa el sábado 30 de mayo por la noche, se trata se Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez. 

Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez se integran a la Selección

Con ellos, ya son 12 jugadores que militan en equipos europeos y el último en sumarse podría ser el delantero Raúl Jiménez, quien recién terminó la temporada de la Premier League con el Fulham, de modo que se espera que el ‘Vasco’ cuente con 12 jugadores de la Liga MX y 13 de Europa, para un total de 25 futbolistas, a días de entregar la lista final que debe estar conformada por 26 jugadores. 

Santi Giménez con el Milan
Santi Giménez con el Milan / FB Santiago Giménez

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Santiago Giménez, del Club AC Milan, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid se integran el día de hoy, martes 26 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México.

“Asimismo, Johan Vásquez, del Genoa CFC, se incorporará a la concentración de la SNM el día miércoles 27 de mayo“, indica el comunicado.

Los jugadores europeos que estarán disponibles contra Australia 

Fue partir del 11 de mayo cuando comenzaron a integrarse los jugadores europeos, comenzando por Guillermo Ochoa y pasando por nombres como Edson Álvarez, César Montes, Luis Chávez y Álvaro Fidalgo

Así se han ido integrando los europeos 

  • 11 de mayo: Guillermo Ochoa
  • 18 de mayo: Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez
  • 19 de mayo: César Montes y Luis Chávez
  • 22 de mayo: Orbelín Pineda
  • 25 de mayo: Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones 
  • 26 de mayo: Santiago Giménez y Obed Vargas
  • 27 de mayo: Johan Vásquez
Johan Vásquez es capitán del Genoa
Johan Vásquez es capitán del Genoa / FB Genoa

Así queda la lista de México al momento

Porteros

  • Tala Rangel | Chivas
  • Carlos Acevedo | Santos
  • Guillermo Ochoa | AEL Limassol

Defensas

  • Israel Reyes | América
  • Jesús Gallardo | Toluca
  • Jorge Sánchez | PAOK
  • Mateo Chávez | AZ Alkmaar
  • César Montes | Lokomotiv
  • Johan Vásquez | Genoa

Medios

  • Erik Lira | Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez | Chivas
  • Gilberto Mora | Tijuana
  • Luis Romo | Chivas
  • Roberto Alvarado | Chivas
  • Edson Álvarez | Fenerbahce
  • Luis Chávez | Dinamo Moscú
  • Orbelín Pineda | AEK Atenas
  • Álvaro Fidalgo | Real Betis
  • Obed Vargas | Atlético de Madrid

Delanteros

  • Armando González | Chivas
  • Alexis Vega | Toluca
  • Guillermo Martínez | Pumas
  • Julián Quiñones | Al-Qadisiyah
  • Santiago Giménez | AC Milán

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