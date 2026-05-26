Lo que necesitas saber: La propia Alexia mencionó que México es un destino posible ahora que se va del Barcelona

La foto de Alexia Putellas de niña en el Camp Nou le ha dado la vuelta al mundo. Esa pequeña que soñaba con jugar futbol, ahora se despide del Barcelona femenil luego de 14 temporadas, decenas de títulos y, como ella misma mencionó, escribir una historia perfecta.

Alexia Putellas de niña en el Camp Nou

Alexia Putellas confirma su salida del Barcelona femenil

A través de sus redes sociales, ella misma se encargó de dar la noticia que, aunque se esperaba, fue demoledor ver que se hacía realidad.

“Un legado. Ícono. Capitana. Eterna Alexia”, escribió el Barcelona para despedir a su jugadora más emblemática en la historia.

Foto: @FCBfemeni (vía X)

Lo de Alexia Putellas en el Barcelona es para no creerse (y jamás olvidarse)

Pero claro, despedir a alguien como ella con ese mensaje no sería suficiente (quizá nada de lo que hagan será suficiente). También recordaron que Alexia Putellas se va del Barcelona tras ganar 38 títulos en estas 14 temporadas como Culé.

Copa Catalunya 12/13

Copa 12/13

Liga 12/13

Copa 13/14

Liga 13/14

Copa Catalunya 14/15

Liga 14/15

Copa Catalunya 15/16

Copa Catalunya 16/17

Copa 16/17

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Copa 17/18

Copa Catalunya 18/19

Copa Catalunya 19/20

Copa 19/20

Liga 19/20

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Liga 20/21

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Supercopa 21/22

Copa 21/22

Liga 21/22

Supercopa 22/23

Liga 22/23

Champions 22/23

Supercopa 23/24

Liga 23/24

Copa 23/24

Champions 23/24

Supercopa 24/25

Copa 24/25

Liga 24/25

Copa Catalunya 24/25

Supercopa 25/26

Liga 25/26

Copa 25/26

Champions 25/26

Y aunque es imposible resumir solo con números lo que hizo Alexia Putellas en el Barcelona, no deja de ser impresionante repasarlos:

507 partidos disputados (la segunda con más juegos en la historia del club).

232 goles (máxima goleadora histórica).

10 Ligas

4 Champions League

10 Copas de la Reina

6 Supercopas de España

2 Balones de Oro en 2021 y 2022 (primera jugadora del club en ganar este galardón).

2 The Best de la FIFA también en 2021 y 2022.

“La de Alexia Putellas es la historia viva del talento, de la resiliencia y de la estima de una jugadora que es mucho más que una futbolista. Un ícono del Barça Femenino desde 2012, cuando ficha con 18 años procedente del Levante, y que ha crecido al ritmo que lo ha hecho el equipo. Ahora, 14 años después, la de Mollet del Vallès deja el Barça, pero lo hace desde lo más alto de los escalones del futbol y con la sensación de haber tenido la mejor historia de amor posible con el club de su vida”, comparte el equipo sobre su leyenda.

Alexia Putellas tendrá un merecido evento de despedida este miércoles 27 de mayo en el Camp Nou, el mismo estadio al que iba de niña. La anécdota de los castillos de arena que hacía mientras esperaba su lugar en la banca del Sabadell cuando tenía 7 años, también resonará como nunca antes y para siempre.

Una niña con la camiseta de Alexia Putellas

¿En qué equipo jugará Alexia Putellas? La Liga MX Femenil suena bastante

Naturalmente tenemos que llegar a la pregunta obligada: ¿A qué equipo se va Alexia Putellas?

No hay nada confirmado, pero los principales rumores la sitúan en Inglaterra, posiblemente con el London City Lionesses o con el Chelsea. Talento para seguir jugando en Europa tiene de sobra y la Champions recién conseguida es prueba de ello.

Pero hay otro rumor sonando y sí, se trata de que llegue a la Liga MX Femenil. Ya no nos debería extrañar por todas las cracks internacionales que han llegado a México, especialmente exjugadoras del Barcelona. Pero la razón principal es que la propia Alexia Putellas mencionó que podría venir a nuestro país.

“Sí, quizá México, o también Estados Unidos, no sé, veremos“, fueron sus palabras para CBS en los festejos por ganar la Champions cuando le preguntaron dónde podría jugar después de Barcelona.

¿A qué equipo de la Liga MX Femenil podría llegar Alexia Putellas? Quizá sobre decirlo, pero definitivamente los primeros en la lista son América y Tigres, aunque por ahí igual podrían tentarla Pachuca o Toluca.