Lo que necesitas saber: Neuer se retiró de la selección alemana en agosto de 2024 y no ha jugado con Die Mannschaft desde entonces

Manuel Neuer podría tener su ‘último baile’ con Alemania nada menos que en el Mundial 2026. Sí, a pesar de su retiro de la selección hace un par de años, el arquero del Bayern sería parte de la lista final de convocados. ¡El regreso de una leyenda!

Foto: MexSport

Manuel Neuer jugaría el Mundial 2026 con Alemania

Así lo dio a conocer Sky Sports Alemania, en información que luego compartió Fabrizio Romano (y sabemos lo que eso significa). Se reporta que Neuer ya le dio el sí a Julian Nagelsmann para ser uno de los tres porteros en el Mundial 2026, y de ser así, sería el favorito para estar en el XI titular cuando debuten contra Curazao el 14 de junio.

Neuer anunció su retiro de la selección en agosto de 2024 y desde entonces no ha vuelto a vestir el uniforme de Alemania. De hecho su último partido fue en julio de ese año, cuando cayeron frente a España en los cuartos de final de la Euro.

Manuel Neuer con Alemania / Foto: MexSport

El sacrificado sería Finn Dahmen, quien ha sido tercer portero de Alemania en las más recientes convocatorias. Oliver Baumann no lo ha hecho mal, pero sería increíble que lograra ser titular en el Mundial 2026 con Neuer disponible. Alexander Nübel completaría el tridente de cancerberos, si no pasa nada raro.

Neuer no negó el rumor de que regresará con Alemania

Aunque salió de cambio en el último partido del Bayern en la Bundesliga, Manuel Neuer no tiene una lesión de gravedad y estará en la final de la Pokal el 23 de mayo.

Por eso las preguntas tras el encuentro del Bayern se enfocaron en si es cierto que volverá a la selección. ¿Qué dijo? No quiso hablar del tema, pero nunca negó que eso sea verdad.

“Hoy celebramos el título de liga y la semana que viene tenemos un partido muy importante. Eso no es tema de conversación hoy… Ahora no hemos hablado (con Nagelsmann), pero hemos estado en contacto todo el año”, dijo, según retoma el portal Goal.

Manuel Neuer con Alemania / Foto: MexSport

¿Cuándo sale la convocatoria de Alemania para el Mundial 2026?

De momento esto se tiene que tomar como lo que es: un rumor. La verdad saldrá cuando Nagelsmann comparta la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Y por si te lo preguntas, la convocatoria de Alemania está prevista para el próximo jueves 21 de mayo. Ese día habrá certeza de si Manuel Neuer va a jugar su último Mundial, o ya lo hizo en Qatar 2022.