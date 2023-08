Lo que necesitas saber: Alex Albon vivió sin sus padres tras el arresto de su madre en 2012 por fraude

Hablar de Alex Albon muchas veces significa hablar de su ascenso de Torpón Rosso a Red Bull, para ocupar el lugar de Pierre Gasly, y luego ser relegado a piloto de pruebas tras la llegada de Checo Pérez. Sin embargo, la historia del piloto tailandés es amplia, así como sus aspiraciones por volver a un equipo competitivo tras sacarle todo el juego posible al modesto Williams.

Alex Albon pertenece a una generación de pilotos destinada a la historia dentro de Fórmula 1, pues se formó y compitió al lado de otros nombres conocidos, como George Russell, Lance Stroll, Charles Leclerc y Antonio Giovinazzi, pero también marcado por una relación de amor-odio con la escudería Red Bull, que lo reclutó dos veces y las dos veces terminó por mandarlo a la puerta trasera.

Alex Albon y el primer rechazo de Red Bull

Alexander Albon Ansusinha nació el 23 de marzo de 1996, en Londres, Inglaterra, pero cuenta con la nacionalidad tailandesa, gracias a su madre, Kankamol Ansushina. Su padre es el británico Nigel Albon, quien tuvo un paso discreto en el automovilismo, en categorías poco mediáticas, sin embargo fue suficiente para despertar el interés en Alex, quien comenzó su desarrollo en karts, a partir de los ocho años de edad.

Albon tuvo un crecimiento importante en karts, de modo que muy pronto pasó a competir en eventos internacionales y fue captado por Red Bull, que lo incluyó dentro de su academia, sin embargo, la escudería se desprendió de él en 2012, cuando Alex estaba por cumplir los 16 años, tras un mal rendimiento en Fórmula Renault 2.0.

Su desempeño vino abajo debido a una situación que lo marcó, y es que para ese entonces su padre estaba distante tras separarse de Kankamol, quien además era investigada por autoridades británicas por fraude.

El arresto la madre de Alex Albon

La familia Albon, compuesta por cuatro hermanos, vivía en Smallbridge Hall, una mansión ubicada en las cercanías de Colchester y que consta de 10 habitaciones. Los cuatro hermanos iban a escuelas particulares y al año la familia destinaba cerca de 10 mil libras esterlinas en colegiaturas. En 2023, la cantidad equivale a más de 230 mil pesos mexicanos, y sin embargo, tuvieron que renunciar a esta vida en octubre de 2012, debido a que Kankamol Ansushina, la madre de Alex Albon, fue sentenciada a seis años de prisión por fraude.

Kankamol Ansushina se dedicaba a vender autos de lujo, como Ferrari, a través de una empresa NA Carriage Co, que originalmente era una prioridad de Nigel Albon, pero que a partir de 2004 quedó en manos de Kankamol. Cuatro años después, en 2008, ella fue investigada por defraudación y estafa.

Las autoridades determinaron que Kankamol hacía que sus clientes pagaran por los autos por adelantado y además que invirtieran en la compra de otros autos a cambio de ganancias por la venta de esos otros autos. La fiscalía determinó que Kankamol había invertido en la compra de 122 autos de lujo, aunque de ellas 107 fueron compras ficticias y que había utilizado documentos falsos, por lo cual el 18 de octubre de 2012 fue detenida frente a Alex Albon para cumplir con una condena de seis años por fraude de casi 10 millones de libras.

Fue desde entonces que Albon comenzó a utilizar la nacionalidad tailandesa para obtener recursos y continuar con su desarrollo como piloto a través de patrocinios de empresas tailandesas y junto con su hermanos se mudó a Milton Keynes, un lugar más modesto y cercano a la fábrica de Red Bull.

De esta manera pudo competir con la generación actual de jóvenes pilotos, en la categoría GP3, en el equipo ART. En 2016 fue subcampeón sólo superado por Charles Leclerc, pero la vida le cambió a partir de 2018, como piloto de Fórmula 2, categoría en la cual terminó tercero, detrás de George Russell y Lando Norris. Al final de ese año, su madre fue liberada y Red Bull volvió a llamarlo.

La escudería austriaca la ofreció un contrato en 2019 como piloto en Toro Rosso, tan sólo 30 días después de la liberación de su madre y fue en ese año cuando el tailandés tuvo un mejor rendimiento que Gasly, y fue ascendido a Red Bull como compañero de Max Verstappen.

El motivo por el cual Alex Albon se pinta el cabello

Tras pasar todo el 2021 al margen de las pistas tras la llegada de Checo, Albon volvió a competir en 2022 tras firmar un contrato con Williams y desde entonces se ha hecho costumbre ver al piloto tailandés con el cabello pintado, primero de rojo y después de rubio.

El motivo de esto tiene que ver con una iniciativa de Volker Capito, hermano del entonces director de la escudería Williams, Jost Capito, quien vivió en Tailandia y desde 2004 se involucró en una campaña para ayudar al orfanato de Wat Sakeo, donde viven más de dos mil 500 niños. Él le contó a Alex que en una ocasión llevó dos mil 500 helados para esos niños y el piloto se sintió conmovido por lo cual también se involucró en la ayuda a este orfanato, al cual visitó.

En ese visita conectó con un grupo de niños que vestían playeras del Liverpool, color rojo, y apostó con ellos a que si lograba sumar puntos con Williams, se pintaría el cabello de rojo, al igual que sus mecánicos y hasta el director del equipo, Jost Capito.

“Cuando los chicos me pidieron que me tiñera el pelo, lo primero que pensé es que iba a ir a Melbourne de rojo, pero fue una gran manera de poner el foco en la caridad para donar. Me siento muy tailandés, y quiero hacer más y más proyectos que puedan dar oportunidades a la gente, a los niños, a quien sea en Tailandia”, explicó Albon en 2022.

Alex Albon, además, es un amante de los gatos, y junto a sus hermanos tiene más de una decena y tras una gran temporada, su nombre ha comenzado a ser relacionado con otros equipos, entre ellos Ferrari ¿Será que lo veremos en 2024 fuera de Williams?

