¿Qué esconden? Reservan por cinco años documentos de la elección en el INE

Lo que necesitas saber: La Cámara de Diputados reservó por cinco años la información sobre la elección de nuevos consejeros del INE.

Si pensabas que el proceso para elegir consejeros del INE iba a ser totalmente transparente… pues no. La Cámara de Diputados decidió reservar por cinco años toda la información relacionada con la designación de las nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral. Sí, cinco años.

La decisión fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Cámara y aplica para toda la documentación generada, recibida, evaluada o resguardada tanto por San Lázaro como por el Comité Técnico de Evaluación durante el proceso de selección.

Foto: diputados.gob.mx

¿Qué información quedará bajo llave?

Prácticamente todo. La reserva incluye los expedientes y documentos de las 369 personas que participaron en el proceso para ocupar las vacantes del INE. O sea: evaluaciones, criterios, análisis, deliberaciones y cualquier archivo relacionado con las candidaturas.

La solicitud para clasificar la información como reservada fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

¿Quiénes llegaron al INE?

El pasado 21 de abril fueron designados:

Arturo Manuel Chávez López

Blanca Yassahara Cruz García

Frida Denisse Gómez Puga

Los nombramientos fueron aprobados con los votos de Morena, PT y Partido Verde, mientras que la oposición votó en contra.

Foto: Shuttershstock

La oposición acusa opacidad

Desde el arranque del proceso hubo reclamos por falta de transparencia. Legisladores de oposición acusaron que el Comité Técnico de Evaluación nunca explicó cómo calificó a los aspirantes ni bajo qué criterios seleccionó las famosas quintetas que llegaron a votación final.

De hecho, durante el proceso tampoco se hicieron públicas las trayectorias completas de los aspirantes ni los ensayos que entregaron. Lo único que se conoció fueron algunos puntajes de examen.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la decisión de reservar la información:

“No debe existir opacidad en un tema tan importante en el que cientos de aspirantes y millones de mexicanos merecen saber exactamente qué pasó”.

Y sí, la cosa se pone delicada porque el INE es justamente el organismo encargado de garantizar elecciones transparentes en México… mientras que el proceso para elegir a sus nuevos consejeros ahora quedará oculto hasta 2031.