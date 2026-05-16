Lo que necesitas saber: Las campeonas de la Concachampions Femenil jugarán la Copa Intercontinental 2027 ante las ganadoras de la Libertadores, y también van al Mundial de Clubes 2028

La primera Concachampions Femenil dejó a Gotham en la cima, pero se busca nueva campeona y dos equipos mexicanos están a las puertas de conseguir el título. Llegó la hora de las semifinales, donde América y Pachuca tendrán rivales muy complicadas.

Trofeo de la Concachampions Femenil / Foto: MexSport

América y Pachuca jugarán las semifinales de la Concachampions Femenil

América, Pachuca y Rayadas de Monterrey representaron a México en la Concachampions Femenil 2025-2026 (acá te contamos cómo se eligió a las representantes de la Liga MX Femenil). Pero solo dos de ellas lograron clasificar a las semifinales.

América y Pachuca compartieron grupo y ambas consiguieron el boleto a la siguiente ronda, dejando fuera al Orlando Pride de Marta y Jacqueline Ovalle. Rayadas no estuvo a la altura esta vez, y luego de caer goleadas en su último partido ante el Spirit de Rebeca Bernal, quedaron fuera.

Foto: Tigres Femenil

¿Cuándo y contra quién juegan América y Pachuca las semifinales de la Concachampions Femenil?

Así quedó la fase final de este año, la cual se jugará en Pachuca:

América vs Gotham FC

Washington Spirit vs Pachuca

Las semifinales de la Concachampions Femenil se juegan este miércoles 20 de mayo. América vs Gotham a las 17:30, y Pachuca vs Spirit a las 20:30 horas.

El partido por el tercer lugar y la final se disputarán el sábado 23, para que no se diga que no se te avisó con tiempo.

Dónde ver las semifinales de la Concachampions Femenil

Los derechos de este torneo en México los tiene ESPN, por lo que se espera que los partidos pasen en televisión de paga, o bien, a través de Disney+.

Solo resta recordar que la Concachampions Femenil no es cualquier torneo. Las campeonas en 2026 obtendrán un boleto para la Copa de Campeonas de la FIFA 2027 (donde jugarán contra las ganadoras de la Libertadores) y también clasificarán al Mundial de Clubes Femenil 2028.