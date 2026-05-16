Lo que necesitas saber: Tras impactar brutalmente a una mujer y terminar estrellándose contra un local comercial, el conductor descendió del vehículo e intentó escapar del lugar.

Este 16 de mayo ocurrió un terrible accidente en calles del centro de Módena, Italia, que dejó a varias personas heridas luego de que un conductor atropellara a peatones que caminaban sobre la banqueta e incluso a algunas personas que circulaban en bicicleta.

Hombre atropella a varias personas y luego intenta huir con un cuchillo en Italia

De acuerdo con reportes de medios italianos, todo ocurrió en una zona bastante concurrida cerca de Largo Porta Bologna, donde el vehículo presuntamente aceleró repentinamente antes de subirse a la acera y embestir a varias personas.

Tras impactar brutalmente a una mujer y terminar estrellándose contra un local comercial, el conductor descendió del vehículo e intentó escapar del lugar. Sin embargo, varios ciudadanos comenzaron a perseguirlo para intentar detenerlo.

Testigos relataron que el sujeto llevaba consigo un cuchillo e incluso alcanzó a atacar a un hombre que trató de impedir su huida. Finalmente, varias personas lograron someterlo hasta la llegada de la policía italiana.

Según informaron autoridades, el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, presuntamente tendría antecedentes relacionados con problemas de salud mental, situación que ahora forma parte de la investigación para determinar qué fue lo que provocó este ataque que hasta el momento dejó al menos ocho personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.

El presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, aseguró que aunque el hecho es sumamente grave, también será importante entender el contexto y las condiciones en las que se encontraba el responsable antes de sacar conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.

Foto: @Italia24HLive

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer si se trató de un acto intencional, un episodio relacionado con la salud mental del conductor o alguna otra situación.

Mientras tanto, el caso ya ha causado conmoción en Italia debido a las fuertes escenas de caos y desesperación que quedaron grabadas por las cámaras de seguridad en pleno centro de Módena.