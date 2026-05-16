Un mexicano campeón, error en la transmisión e invasión: Celtic vs Hearts y una ‘final’ épica

Lo que necesitas saber: Hearts no es campeón de Escocia desde 1960 y se quedó a cuatro minutos de conseguir el título

Celtic es campeón de Escocia (sí, otra vez) luego de vencer 3-1 al Hearts, equipo que soñaba con romper una sequía de 66 años sin título. El tema es que eso se definió en una verdadera ‘final’ que nadie olvidará.

Celtic rompe el corazón de Escocia, literalmente

Quizá ya conoces la historia, pero por si no… El Heart of Midlothian no es campeón de Escocia desde 1960, de hecho ningún equipo fuera de Rangers y Celtic ha podido ser campeón desde 1986 (bien entretenida esa liga, ¿no?).

Pues fíjate que este año sí estuvo muy entretenida y emocionante porque el Hearts fue líder en 34 de las 38 jornadas. 266 días como puntero de la clasificación, haciendo soñar no sólo a su afición, también a mucha gente en toda Escocia, Europa y el mundo.

Pero Hearts y Celtic llegaron con solamente un punto de diferencia al último partido de la temporada, gracias a un triunfo de último minuto de los celtas en el juego anterior con un penal muy polémico por el que incluso amenazaron al árbitro (aquí la historia completa).

El corazón de Midlothian requería por lo menos el empate en Celtic Park y sostuvo el 1-1 hasta el minuto 86, cuando un gol que primero había sido anulado por fuera de lugar, puso en ventaja a los locales.

Ya en tiempo de compensación, Hearts se fue con todo a buscar el empate que rompiera la sequía de 66 años, pero Celtic les robó el balón y lo llevó hasta el arco contrario ya sin portero. 3-1 final y título para el Celtic.

Foto: @CelticFC

Invasión al campo por un título que se volvió especial

La afición local invadió el campo, pues aunque llevan celebrando cinco años seguidos (y 14 títulos en las últimas 15 ligas), esta temporada la batalla por esa corona fue diferente.

Estuvieron a minutos de perder el título a manos de un equipo distinto al Rangers, lo que también hubiera puesto en riesgo un posible lugar en la próxima Champions League.

Como campeón de Escocia, Celtic clasificó directo a playoffs, última ronda de lo que vendría siendo el repechaje para acceder a la fase de liga. Por otro lado, el Hearts deberá jugar dos rondas previas antes de esos playoffs. Difícilmente los veremos en la Liga de Campeones.

Lo único gacho de la invasión al campo por parte de la afición del Celtic, fue que se dio antes de terminar el partido y eso pudo ser peligroso, considerando el ejemplo reciente del derbi de Praga (donde el partido se anuló y le dieron el triunfo a los rivales, algo que bien pudo pasar acá).

También se dieron algunas agresiones verbales y físicas contra los jugadores del Hearts, quienes tuvieron que salir escoltados del campo. Un equipo que fue líder tanto tiempo y estuvo a minutos de ser campeón tras 66 años, no merecía irse así.

Ante el ambiente amenazante y tenso que se vivía en el estadio, todo nuestro personal no tuvo más remedio que marcharse inmediatamente. Pedimos disculpas a la prensa, pero la seguridad de nuestro personal fue nuestra máxima prioridad. La invasión del terreno de juego provocó un final caótico y nadie parecía saber si el partido había terminado o no. Posteriormente, a nuestros jugadores se les negó la oportunidad de agradecer a nuestros magníficos aficionados. Esta temporada, el Hearts ha cautivado a los aficionados al futbol ​​no solo en Escocia, sino en todo el mundo. Ninguno de ellos merecía los lamentables incidentes que se produjeron. Comunicado del Hearts tras la invasión al campo del Celtic.

Así se fue el Hearts cobijado por su afición / Foto: @JamTarts (vía X)

Julián Araujo es campeón de Escocia con el Celtic

En fin, la verdad es que quienes no somos aficionados ni del Rangers ni del Celtic, teníamos una enorme esperanza de ver a otro campeón en Escocia. Pero sabes, la vida da y quita, pues aunque nuestro Hearts de toda la vida no es campeón, sí lo es un mexicano.

Julián Araujo consiguió su primer título oficial en Europa, mismo que tuvo que ver por televisión debido a su lesión. Pero fue parte del plantel, jugó varios encuentros y estuvo ahí, apoyando en la ‘final’.

Julián Araujo apoyó al Celtic desde casa

Falló la transmisión del Celtic vs Hearts en Estados Unidos

No es exagerado decir que este partido fue el más esperado en muchos años de la liga escocesa. Tanto así, que en Estados Unidos hubo todo un caos con la transmisión.

La cadena que había anunciado el juego, y que lo mostraba disponible en su plataforma, al final no lo pasó. «Error fatal: tenemos problemas para reproducir este video… compruebe su conexión a internet o su enrutador e inténtelo de nuevo», era el mensaje que las y los usuarios veían al intentar poner el Celtic vs Hearts en gran parte de Estados Unidos.

De acuerdo con The Athletic, pasa que el partido se promocionó por error en la plataforma de streaming de la cadena, cuando únicamente iba a estar disponible en televisión de paga con otra suscripción.

Quizá nunca se imaginaron recibir tantas críticas por un partido de la liga escocesa, pero de nuevo, el Celtic vs Hearts de este 16 de mayo, fue otra historia… una que el futbol jamás olvidará. Felicidades, Celtic; Hearts, tienes el respeto del mundo.

Celtic campeón de Escocia