Alex Albon acepta que le faltaba un elemento que a Checo le sobra para continuar en Red Bull

A inicios de 2019, Alex Albon era un piloto prácticamente desconocido dentro de la Fórmula 1. El tailandés debutó ese año con la escudería Toro Rosso (hoy AlphaTauri) y seis meses después fue ascendido como piloto de la escudería Red Bull, en lugar de Pierre Gasly, relegado a Toro Rosso.

Lo que parecía un sueño se convirtió en una pesadilla en 2020, pues el volante fue sumamente criticado por no cumplir con las expectativas del equipo y no acompañar en el podio a Max Verstappen durante aquella época en la que Mercedes no tenía rival y al final de esa temporada fue relegado a piloto de pruebas tras el fichaje del mexicano Checo Pérez.

¿Por qué Albon no pudo mantener su lugar en Red Bull?

Han pasado casi dos años desde ese entonces. Albon fue cuestionado sobre esa etapa e indicó que el aspecto que lo llevó fuera de las pistas para 2021 fue el aspecto de la experiencia, algo que a Checo le sobra tras casi una década en el Gran Circo.

Albon comparó el inicio de su 2020 con el de Checo en 2021, y consideró que en las primeras carreras ambos tuvieron un rendimiento similar, pero Checo comenzó a despuntar después, gracias a su experiencia, y los podios comenzaron a hacerse costumbre. Para la temporada 2022 la distancia de rendimiento entre el mexicano y Max Verstappen es menor, mientras que Albon no pudo dar ese salto.

“Si miras las diferencias entre Checo y Max a principios del año pasado, no tuvo tanta diferencia conmigo en 2020. Recibí muchas críticas por mi desempeño. Fue entonces cuando las vacaciones de 2021 fueron útiles. Cuando no estás conduciendo, puedes dar un paso atrás y de repente ver la imagen completa”, indicó el tailandés.

El consejo para el Alex Albon del 2020

A Albon le pidieron que le diera un consejo a ese Albon de 2019 y 2020 e hizo referencia a esa experiencia que le faltaba y tanto le sobraba a Checo, quien incluso lo superó en la clasificación de pilotos con la pantera rosa de Racing Point.

“Me sentí bien preparado en ese entonces. Pero le diría que no se puede comprar experiencia tan fácilmente. Todo lleva su tiempo. Aunque no estuve en la Fórmula 1 el año pasado, me siento mejor preparado ahora que a fines de 2020. Y cuando digo experiencia, no se trata solo de la conducción en sí”, dijo Albon Auto Motor und Sport .

En 2021, Albon convivió mucho con Checo, pues se convirtió en una especie de guía para adaptarse al auto de Red Bull, y desde el simulador, Albon obtuvo armas para volver a las pistas, ahora con Williams, equipo al que intenta obtener ese desarrollo que de alguna manera le cortaron cuando fue ascendido de Toro Rosso a Red Bull.

“Después de medio año me pusieron directamente en un equipo superior. Antes que cualquier otro piloto y sin probar el año anterior. Si miras a los jóvenes de hoy, tienen la oportunidad de desarrollarse lentamente”, indicó.