La agresión de Fede Valverde a Álex Baena no se quedará en la anécdota, ya que el futbolista del Villarreal denunció formalmente al uruguayo. A pesar de que todavía se desconoce qué sucedió, el impacto para el español ha sido negativo en toda la extensión de la palabra.

Los rumores sobre una pelea comenzaron horas después del Real Madrid vs Villarreal. Con el pasar de las horas, las versiones cambiaron y se dijo que Valverde golpeó a Baena por un supuesto roce en la Copa del Rey. No obstante, los mismos rumores disiparon esa posibilidad por las fechas en cuestión.

El problema es que muchos creyeron que Álex Baena se burló del embarazo de Mina Bonino, periodista y pareja de Fede Valverde, por lo que el mediocampista desmintió la situación. Aún así, el jugador del ‘Submarino Amarillo’ sigue recibiendo mensajes de odio y prefirió llevar el caso ante las autoridades.

Baena y Valverde en a cancha / Foto: Getty Images

El mensaje de Álex Baena que confirma la denuncia a Fede Valverde

Entre todos los rumores que surgieron, se habló también de que Álex Baena denunciaría ante la policía. Así que casi 2 días después del incidente, él mismo confirmó que el caso contra Fede Valverde se resolverá ante la justicia, especialmente por las amenazas que está recibiendo.

“Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado evidencia que pruebe los hechos que se me imputan.

“Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte. El día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo“, publicó Álex Baena en sus redes sociales.

Foto: Twitter Álex Baena

De acuerdo con AS, el Villarreal no se metió de lleno en la denuncia. El club apoya a Álex Baena y su decisión; sin embargo, consideran que si hay manera de comprobar los hechos, solo puede ser a través de las cámaras del estacionamiento en el Bernabéu.