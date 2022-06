Pese a que México no tuvo la mejor de sus participaciones en unos Juegos Olímpicos allá en Tokio 2020, Alexa Moreno fue de las que levantó la mano por la delegación mexicana.

La gimnasta consiguió un histórico cuarto lugar en la prueba de Salto de caballo, sólo por detrás de estrellas internacionales como lo son Rebeca Andrade, de Brasil; MyKayla Skinner, de Estados Unidos; y Yeo Seo-jeong, de Corea del Sur.

Por ello resulta una noticia nada alentadora que Alexa Moreno por el momento se ha quedado sin entrenador. Su participación en París 2024 ya estaba en duda y esta noticia podría ser señal de que no la veremos en los próximos Juegos Olímpicos.

Como recordarás, ella misma nos contó en entrevista para Sopitas.com que descartó competir este 2022. Eso le dejaría sólo el 2023 y parte del 2024 para prepararse de cara a los JJOO de París, además de que su prioridad está en su rehabilitación.

“ Me sigue gustando hacer gimnasia, pero tengo que ver cómo va a resultar todo eso de las reparaciones , ver cómo termino exactamente para saber qué tanto voy a poder hacer y aguantar. Todavía no estoy pensando en un ciclo olímpico “, nos comentó a principios de este año.

Considerando lo anterior, pasemos a las declaraciones de su ahora exentrenador, Alfredo Hueto. Él habló con La Afición y comentó que Alexa Moreno aún no decide si continuará con la gimnasia o le pone fin a su carrera, situación que lo deja a él en el limbo.

“Este año con las cirugías que ha tenido y que está en recuperación físicamente, además mentalmente por todo el estrés que tuvimos previo a Juegos Olímpicos, no sé si ella se sentirá con fuerza para volver a entrenar (…) En estos momentos está en una situación de recuperación y obviamente no podía estar esperando “, señaló.

Además, declaró que ni el Gobierno de Baja California ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) han querido hablar con él para renovar su contrato. Éste concluyó una vez terminados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mi contrato con Baja California terminó cuando concluyeron los Juegos Olímpicos, no me quisieron renovar; hablé a la Conade para ver qué plan seguía, pero ni me tomaron la llamada. La verdad me siento un poco decepcionado con México en ese aspecto“.