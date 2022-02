Alexa Moreno deja en suspenso su participación en París 2024: “No quiero esa presión tan grande”

Después de su histórico cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta Alexa Moreno explicó que se tomaría algunos meses para tomar una decisión respecto a su futuro deportivo, pues no descartaba la idea de anunciar su retiro.

Alexa se ha sometido a diversas cirugías, tanto en hombros y tobillos, por lo que no ha regresado a los entrenamientos formales, por lo que el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 no está claro.

“Mi objetivo principal era resolver todas las deudas con mi cuerpo porque pobrecito… estaba un poco dañado”, dijo en entrevista con Sopitas.com.

¿Alexa Moreno irá a París 2024?

La mexicana aclaro que disfruta de su deporte, pero uno de los aspectos que desea evitar es la presión, incluso en su etapa de recuperación, de modo que por ahora se centra en rehabilitación, una vez concluida esta etapa, Alexa comenzará regresará al gimnasio y ahí valorará su futuro.

“Me sigue gustando hacer gimnasia, pero tengo que ver cómo va a resultar todo eso de las reparaciones, ver cómo termino exactamente para saber qué tanto voy a poder hacer y aguantar”.

“Todavía no estoy pensando en un ciclo olímpico… Estar enfocada a Juegos Olímpicos es muy diferente a sólo estar haciendo deporte y asistir a una que otra competencia, son muchas otras decisiones importantes que se tienen que tomar y también considerar el nivel que se está adquiriendo a nivel mundial porque no todo se queda estancado, porque las que vienen abajo están pisando fuerte y nadie se ha detenido porque ellas van llegando”, declaró.

“Quiero hacer las cosas de una forma más alegre”

Luego de que los Juegos Olímpicos de Tokio se pospusieran un año, el cliclo olímpico a París 2024 es corto, de modo que Alexa tendría menos de dos años para prepararse, pues descarta competencias en 2022, por lo que trabajaría bajo presión. Eso sí, le gustaría incluir nuevos elementos en sus rutinas para mantenerse competitiva.

“No me gusta llegar a las competencias para participar, me gusta tener el nivel para competir, pero tengo que ver que tanto se dará y eso no lo sabes hasta que estás haciendo el deporte en s. Ya que llegue al nivel en el que estaba veré si podré llegar (a París), de lo contrario no tiene caso… lograr menos de lo que ya he hecho me dejaría un mal sabor de boca”.

“Lo que quiero es hacer… son varios elementos específicos que no alcancé a meter en mi rutina por diferentes circunstancias. Me gusta la parte de hacer cosas nuevas y diferentes y me emociono mucho al hacerlo, quiero seguir porque me gusta hacer gimnasia, pero ya no quiero tener esa presión tan grande, me gustaría hacer las cosas de una forma más alegre”, indicó.

Será ponente en Harvard

Fuera del deporte, Alexa compartió que egresó como arquitecta y confirmó que durante los últimos días de febrero estará en Harvard, pues recibió una invitación para realizar una ponencia.

“Recibí una invitación y es como un sueño que tenía guardado. Para mí es un honor estar en una escuela tan conocida y prestigiosa para estar como ponente, estar al frente y que otras personas quieran ecuchar lo que tengas que decir… ¡es fabuloso!”, mencionó.