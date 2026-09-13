Lo que necesitas saber: Zverev jugó tres finales de Grand Salam este año y ganó dos

Alexander Zverev cerró su mejor año en Grand Slams con el título del US Open, el segundo grande de su carrera (6-3, 7-6, 5-7 y 6-2). El primero llegó este mismo año cuando ganó Roland Garros y después fue finalista en Wimbledon, donde cayó ante Jannik Sinner, de modo que el alemán jugó tres de las cuatro finales grandes del 2026.

Su rival en Nueva York fue el estadounidense Ben Shelton, quien jugó como local —y el público se hizo sentir de gran forma—. El jugador de 23 años buscaba ser el primer tenista estadounidense en ganar en el US Open desde 2003.

El último jugador local que ganó el US Open fue Andy Roddick, en 2003, pero no hace mucho Taylor Fritz fue el último estadounidense en jugar una final, en 2024.

¡ALEXANDER ZVEREV LEVANTA SU SEGUNDO TÍTULO DE GRAND SLAM!



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Bel Shelton hizo sufrir a Zverev en la final del US Open

Alexander Zverev, de 29 años de edad, le ganó la final del US Open al tenista local, el estadounidense Ben Shelton, quien no puso mucha resistencia en el primer set, sin embargo se creció a partir del segundo y se llevó el tercero, por lo cual tuvimos un cuarto set en Nueva York.

Zverev, presionado por el público norteamericano, mantuvo el control emocional y poco a poco fue bajado los decibeles de las tribunas y lo curioso es que el alemán no se dio cuenta cuando el partido había finalizado. Zverev tuvo que ver la pizarra para darse cuenta que ya era campeón.

¡ALEXANDER ZVEREV ES CAMPEÓN DEL US OPEN 2026!



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¿Cuánto dinero ha ganado Zverev en su mejor año de Grand Slam?

El mejor año de Zverev en cuanto a títulos y finales en Gran Slams también es su mejor año en cuanto a recompensas económicas. Por jugar tres finales grandes, –dos ganadas– el tenista alemán se ha embolsado 11.1 millones de dólares.

Zverev en la final del US Open

Además, ganó 800 mil dólares a inicios del año por haber jugado las semifinales del Abierto de Australia, así que su cuenta creció en estos cuatro torneos a 11.9 millones de dólares.