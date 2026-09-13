Isaac del Toro ha puesto la bandera de México una vez más en todo lo alto. La estrella del ciclismo se impuso en el Gran Premio de Montreal tras una increíble remontada, tras un duelo frente al francés Paul Seixas, con quien rodó hombro a hombro en un sprint inolvidable, que fue el condimento más sabroso en los últimos metros de la competencia.

Lo que necesitas saber: Isaac de Toro superó al francés Paul Seixas en un duelo rueda a rueda

Isaac del Toro ha puesto la bandera de México una vez más en todo lo alto. La estrella del ciclismo se impuso en el Gran Premio de Montreal tras una increíble remontada, tras un duelo frente al francés Paul Seixas, con quien rodó hombro a hombro en un sprint inolvidable, que fue el condimento más sabroso en los últimos metros de la competencia.

Isaac del Toro en Montreal

“Mis compañeros me pusieron en la posición ideal para luchar por el triunfo. Es genial tenerlos a mi alrededor, me apoyan muchísimo. Me siento muy feliz de estar en este equipo con ellos. Esta victoria es gracias a ellos”.



El espectacular sprint de Isaac del Toro

Del Toro venía detrás de Seixas, quien parecía tener al mexicano encajonado, cuando éste sorprendió con un arranque feroz. En realidad Isaac no venía detrás del francés, sino que lo venía cazando, así que cuando el europeo se distrajo un momento, el mexicano salió al ataque y lo devoró.

Un duelo que veremos mil veces.

Y esta vez: el le gana la partida a Seixas.



Isaac del Toro se lleva el primer cara a cara en Montreal antes del Mundial tras un bravo enfrentamiento contra Paul Seixas#GPCQM #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/FixuGIOu4X — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2026



El mexicano se abrió hacia la derecha y comenzó a fabricar distancia, de modo que en los últimos metros sacó una ventaja de unos siete u ocho metros y cruzó la meta la bandera de México bien puesta en el pecho.

Isaac del Toro apunta al Mundial

Esta es la victoria número 33 para Isaac del Toro a nivel profesional, y ya tiene a la vista el Mundial, al cual llegará como uno de los grandes favoritos y rivales a vencer.

Isaac del Toro volverá a competencia este 27 de septiembre para el Mundial de ciclismo de ruta, el cual se llevará a cabo en Montreal, así que este pudo ser el primer aviso en la misma ciudad, que ya lo vio festejar.

“Esto significa una buena situación para México“, dijo del Toro.