Lo que necesitas saber: Rebeca Bernal entró a los 62 minutos

El 13 de septiembre de 2026 quedará marcado como una fecha especial para el futbol femenil de México, pues es el día en que Rebeca Bernal se convirtió en la primera futbolista mexicana en jugar en la Barclays Women’s Super League, con la playera del Manchester United.

La futbolista mexicana, originaria de Tampico, disputó su primer partido con las Red Devils, e ingresó de cambio a los 62 minutos, para ocupar la contención, en el duro compromiso frente al Chelsea, uno de los mejores equipos no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo. ¡Sí, una mexicana estará jugando con las mejores del planeta del futbol femenil!

¡GUARDEN ESTE MOMENTO!



Rebeca Bernal hace su debut en Inglaterra, un hecho histórico para el futbol mexicano.



¡Bienvenida a la @BarclaysWSL! #EllasJueganEnTubi pic.twitter.com/IV0vMJKyCa — FOX (@somos_FOX) September 13, 2026

¿Cómo le fue a Rebeca Bernal en su debut con Manchester United?

Rebeca Bernal tocó su primer balón desde que entró a la cancha y se mostró luego luego que va con todo para consolidarse con el Manchester United y en la liga británica, pues estuvo bastante participativa en le medio campo pidiedo el balón.

Lamentablemente cuando Rebeca Bernal entró a la cancha el partido ya estaba sentenciado. La futbolista mexicana de 29 años de edad entró después de que su equipo recibiera el 3-0 y en el tiempo en que Bernal estuvo en la cancha Manchester United recibió otros dos goles.

#Resumen @ChelseaFCW fue muy superior y termina goleando a @ManUtdWomen, en el debut de Rebeca Bernal en Inglaterra.



Aquí todos los goles: #EllasJueganEnTubi pic.twitter.com/ubERSES3kT — FOX (@somos_FOX) September 13, 2026

Manchester United marcha en el último lugar de la tabla general, sin puntos, después de dos jornadas disputadas y su siguiente compromiso es contra Arsenal, otro de los pesos pesados de la Barclays Women’s Super League, el próximo sábado 19 de septiembre, a las 1:30.