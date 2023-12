Lo que necesitas saber: Alexia Putellas gana cerca de 800 mil euros al mes con el Barcelona

Alexia Putellas visitó México en 2023 como parte de la gira que hizo Barcelona Femenil por nuestro país para encarar al América y a Tigres, y en el Estadio Azteca se llevó una carretada de ovaciones del público creciente por el futbol femenil. Ahora México aparece de nueva cuenta en el radar de la futbolista española, pues se dice que hay ofertas por parte de dos equipos: Pachuca y América.

Alexia Putellas es la imagen principal del Barcelona Femenil, pese a la lesión de ligamentos cruzados que le dejó fuera de actividad varios meses, sin embargo, su contrato está finalizar y hasta el momento no hay acuerdo para cerrar la renovación, así que acá te contamos qué pasa con Putellas y su relación con el futbol mexicano.

Alexia Putellas, máxima goleadora del Barcelona

Renovación con Barcelona está en veremos

Alexia Putellas termina contrato con el Barcelona en verano del 2024. Además de ella, hay otras siete jugadoras pendientes de renovación, pero la prioridad es la dos veces Balón de Oro, por lo cual se retomaron las negociaciones en el mes de noviembre.

La intención de Alexia Putellas es obtener un mejor contrato, y de acuerdo con El País, la jugadora buscaría un sueldo mensual de casi un millón y medio de euros. Actualmente Alexia juega obtiene 800 mil euros al mes, de los cuales 750 provienen del Barça y el resto de la Selección de España.

Barcelona ya presentó una propuesta económica para renovar a Alexia, y se dice que ya no modificará, por lo cual si la jugadora no acepta no hará una contraoferta. Según reportes, Barcelona no alcanzó el millón y medio que pedía Putellas, pero sí es un aumento sustancial. En las próximas semanas se espera la respuesta de la futbolista.

Alexia Putellas y su gol histórico

¿Alexia Putellas jugará en la Liga MX Femenil?

Si Alexia no renueva contrato con Barcelona, entonces perderá a su ícono femenil, así como perdió a Messi en 2021, pero la futbolista tiene un amplio mercado, por lo cual tendrá ofertas de sobra y entre ellas se ha dado a conocer que entre esos equipos están América y Pachuca, de la Liga MX Femenil.

Lo que se sabe sobre la oferta de Pachuca

Pachuca fue el primer equipo mexicano en acercarse a Alexia Putellas, pues desean mantenerse fuertes en la liga, y si bien se dice que Jenni Hermoso está cerca de irse, quieren tener en su proyecto a una leyenda del mismo peso.

Ahora que si Putellas acepta la propuesta de Pachuca, en una de esas y logran retener a Hermoso, una de las mejores amigas de Alexia. Se dice y se cuenta que la propuesta está sobre la mesa y la comunicación se retomaría una vez que la catalana decida su futuro con el Barcelona.

Alexia Putellas y Jenni Hermoso

¿Qué hay entre América y Alexia Putellas?

Tras el acercamiento de Pachuca, América también apareció en el radar con una oferta que incluye un sueldo de un millón de euros al mes, y en esta oferta habría intervención de la marca que patrocina al Ame, que pretende una mayor presencia en la Liga MX Femenil, y Alexia, a quien también patrocina, sería la imagen principal, de acuerdo con W Radio.

Las Águilas liberaron una plaza de extranjera tras la salida de la francesa Kheira Hamraoui, quien apenas había llegado a México en el mes de septiembre. Lo que tal vez le juega en contra al Ame es el hecho de no tener estadio.

Alexia Putellas vs América / Mexsport

El Estadio Azteca cerrará para ser remodelado de cara al Mundial del 2026, por lo cual América Femenil jugaría en Coapa, donde el aforo no se compara con el Coloso de Santa Úrsula. Por ahora sólo queda esperar la decisión de Alexia con el Barcelona.

