La vida personal de una futbolista no es cosa sencilla, ya que la familia y la distancia son dos factores que no se llevan bien. ¿Pero qué pasa cuando la distancia se presenta entre la atleta y su deporte? En el caso de Alice Pignagnoli, esta era necesaria por su embarazo.

Alice Pignagnoli ya es madre de una pequeña, está esperando a su segundo bebé y tendrá que alejarse de las canchas un rato. El problema comienza cuando su equipo, el Lucchese de la Serie C (Tercera División femenil) decide apartarla y dejar de pagarle… por sus purititas ganas, como dirían por ahí.

Sin embargo, la FIFA y otros organismos están regulando ese tema desde hace un tiempecito; la Champions League es un claro ejemplo, ya que desde la temporada 2021/22 se modificó el reglamento para los clubes, en caso de que una futbolista registrada para el torneo se embarace.

@alipigna

En ese caso, las competencias son flexibles para realizar modificaciones en la lista de registros. No obstante, cada club tiene la obligación de otorgar una baja con goce de sueldo por 14 semanas como mínimo.

Y la realidad es que el caso de Alice Pignagnoli no es el primero desde que se presentaron estos cambios; en la Liga MX, Esmeralda Verdugo anunció la llegada de su segundo bebé mientras milita en Xolos y la directiva encabezada por Fernando Arce mantendrá a la jugadora en el equipo durante y post embarazo.

Así apartó el Lucchese a Alice Pignagnoli tras enterarse del embarazo

Alice Pignagnoli reveló lo que ha vivido en los últimos meses en una entrevista para la revista Reppublica. Todo comenzó en octubre, cuando dio a conocer su embarazo, pero en lugar de recibir apoyo dejaron de pagarle y luego la apartaron del Lucchese.

“El entrenador y las chicas fueron fantásticos, pero el club me dijo que ya no me pagarían a pesar de lo que estaba escrito en el contrato. Poco a poco me empezaron a excluir del equipo.

“Primero me pidieron que devolviera el material deportivo a pesar de mi contrato hasta final de temporada; luego, que liberara mi lugar para dormir y me echaron del equipo sin decir una palabra. Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que jugué dos meses para ellos y cumplí con mi parte“, explicó Alice Pignagnoli.

@alipigna

Y si te lo estás preguntando, su contrato termina hasta el 30 de junio de 2023. Este no se puede rescindir antes porque aquí entra la cláusula por embarazo de la que ya hablamos y el club está obligado a pagarle al menos hasta el 31 de enero.

A partir de febrero y hasta junio, entra el fondo de la Federación Italiana de Futbol para cubrir el sueldo. Además, Alice Pignagnoli declaró que si bien se le dijo que no se le pagarían los meses que el Lucchese tenía atrasados, sus abogados recibieron la noticia de que estos ya habían quedado cubiertos.

Y como es de esperarse, seguramente buscará un nuevo club próximamente.

@alipigna