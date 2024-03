Lo que necesitas saber: F1 Academy fue fundada en 2022 y es dirigida por Susie Wolff

Fórmula 1 y el automovilismo en general, trata de impulsar el talento femenil y si bien en este camino ha tropezado varias veces, parece que al fin ha dado en el clavo con F1 Academy, una categoría totalmente femenil en la cual compiten 15 jóvenes pilotos que tratan de hacerse un espacio y avanzar a otros seriales. El sueño es llegar a Fórmula 1, donde ninguna mujer ha competido desde Giovanna Amati en 1992 con la escudería Motor Racing.

Después de la estrepitosa caída de la W Series, suspendida en su última temporada por temas financieros, Fórmula 1 y la FIA dieron paso a una nueva categoría femenil, que busca desarrollar a pilotos jóvenes, de modo que la parrilla está conformada por varias mujeres menores de 20 años.

Susie Wolff, impulsora de la F1 Academy

La F1 Academy fue fundada en 2022 y se corre desde la temporada 2023, bajo la dirección de Susie Wolff, una impulsora del automovilismo femenil y que como ellas buscó un lugar dentro de Fórmula 1. Susie participó en prácticas libres en la escuderías Williams en 2014, de modo que formó parte de una sesión oficial de Fórmula 1, aunque sin llegar a competir como tal. Un año después anunció su retiro.

Wolff considera que las mujeres deben tener oportunidades a largo plazo para desarrollarse en el mundo motor y dependiendo del éxito de la categoría, será el éxito del desarrollo del talento femenil en la lucha de recuperar el lugar de la mujer en Fórmula 1.

“Soy muy consciente de que esto no debe ser un destello, algo nuevo y brillante que luego simplemente se apaga. Sería un gran pesar si eso ocurriera porque entonces no hay posibilidad de una mayor diversidad en el deporte. Si esto no funciona, nada va a funcionar”, indicó Susie Wolff tras la primera temporada.

Tras la primera temporada, en 2023, la campeona Marta García dejó la categoría para incursionar en la Fórmula 4 Europea, en la cual competirá con pilotos varones. El objetivo de Academy es que sus “egresadas” salten a categorías como Fórmula 3 o Fórmula 2, que son los escalones previos a Fórmula 1.

Así funciona F1 Academy

El objetivo de esta categoría es que las pilotos puedan estar en competencia constante, de modo que los fines de semana de carrera se estipulan tres carreras con el mismo sistema de puntos que en Fórmula 1, salvo el caso de la segunda carrera, en la cual se otorgan menos puntos. Previamente se realizan dos prácticas libres de 40 minutos y dos sesiones de calificación de 15 minutos.

La primera carrera tiene una duración de 30 minutos y el orden de la parrilla de salida queda definida conforme a la primera sesión de calificación.

Posición Puntos 1 25 2 18 3 15 4 12 5 10 6 8 7 6 8 4 9 2 10 1 Punto extra a la vuelta más rápida

La segunda carrera dura 20 minutos y la parrilla de salida es invertida entre las primeras ocho de la primera sesión de calificación, de modo que la que obtuvo la pole position, parte desde el octavo lugar y la que terminó en octavo, sale desde el primer cajón. Los puntos van únicamente a las primeras ocho.

Posición Puntos 1 10 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 Punto extra a la vuelta más rápida

La tercera carrera dura 30 minutos y el orden de la parrilla de salida es determinado por la segunda sesión de calificación.

Posición Puntos 1 25 2 18 3 15 4 12 5 10 6 8 7 6 8 4 9 2 10 1 Punto extra a la vuelta más rápida

Los autos que conducen las pilotos son monoplazas Fórmula 4, utilizados en las etapas de desarrollo, de modo que hay mucha diferencia entre esos autos y los de Fórmula 1 en términos de rendimiento y complejidad. La velocidad máxima de estos autos es de 265 kilómetros por hora, mientras que un Fórmula 1 supera los 300 kilómetros por hora.

Para la temporada 2024 se acordó que cada equipo de Fórmula 1 apoyaría a una piloto, de modo que compiten con uniforme y autos con la identidad de dicha escudería. Otras cinco pilotos son apoyadas por socios comerciales de Fórmula 1, sin embargo, las pilotos corren por su propia escudería. Por acá te explicamos más al respecto.

Calendario F1 Academy 2024

Para evitar el desastre en términos de financiamiento como en la W Series, el calendario se compone de siete sedes en las cuales también se corre Fórmula 1 y en cada sede se llevan a cabo tres carreras, de modo que el campeonato queda conformado por 21 carreras.

Lo único malo del calendario es que las competencias quedan muy alejadas. Por ejemplo, después de las tres primeras carreras en Arabia, las pilotos se quedan sin actividad por el resto del mes de marzo, todo abril y vuelven a la pista hasta inicios de mayo.

Después de la quinta sede, en Marina Bay, las pilotos se quedan con competencia desde el mes de septiembre hasta finales de noviembre, y más del 50% de la actividad se lleva a cabo en circuitos asiáticos, de los que es conocido que sueltan un buen billete para formar parte del calendario de Fórmula 1, como Arabia, Qatar, Singapur y Abu Dhabi.

Sede Fecha Arabia 8 y 9 de marzo Miami 4 y 5 de mayo España 22 y 23 de junio Países Bajos 24 y 25 de agosto Singapur 21 y 22 de septiembre Qatar 31 de noviembre y 1 de diciembre Abu Dhabi 7 y 8 de diciembre

¿Dónde se puede ver la F1 Academy?

Por desgracia, la F1 Academy no se transmite en ninguna televisora, aunque queda la esperanza de ver actividad a través de F1TV (no se ha confirmado) y en los resúmenes que publica la propia Fórmula 1 y F1 Academy en sus distintos canales.

¿Quiénes son las pilotos y escuderías 2024?

