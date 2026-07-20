Lo que necesitas saber: México no recibió goles durante los cuatro primeros juegos del Mundial

La Selección de México fue considerada como la décima mejor escuadra del Mundial recién finalizado. El Tri avanzó al quinto partido en esta Copa del Mundo y enfrentó a Inglaterra, con el que protagonizó uno de los mejores partidos del torneo –y el más visto en México y Estados Unidos– y que a la vez marcó el último juego en México y en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México.

El Tri terminó ganó por primera vez sus tres partidos d ella fase de grupos y permaneció con el arco durante cuatro partidos. Marcó 10 goles, recibió tres y perdió su primer partido en el Estadio Azteca en tres Mundiales.

Foto: Mexsport

México, la décima mejor selección del Mundial

Tras finalizar la Copa del Mundo, The Athletic realizó una clasificación entre las 48 selecciones de esta Mundial y le dio el décimo lugar a la Selección Mexicana, que llegó a los Octavos de Final, instancia en la que también fueron eliminadas Brasil, Portugal y Países Bajos, y que se acuerdo con esta clasificación quedaron detrás de México.

Sobre la Selección Mexicana, The Athletic indica que fue frustrante perder contra Inglaterra, pese a que todas las piezas se habían acomodado para remontar a los británicos en casa. “Hasta el doblete de Jude Bellingham, no habían encajado ningún gol en todo el torneo. Después, tuvieron todas las oportunidades contra Inglaterra, que se quedó con diez hombres antes de la hora de juego.

“Pero los innumerables centros al área resultaron ineficaces, y carecían de la calidad ofensiva de sus rivales”, indica la publicación, la cual elogia el rendimiento de Julián Quiñones.

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Brasil, que también se quedó en Octavos de Final, fue clasificada en el lugar 16, solo por delante de Portugal y Países Bajos, a los cuales considera parte de la lista de selecciones que decepcionaron. En el caso de Portugal considera que el único partido en el que realmente fueron superiores a su rival fue ante la debutante Uzbekistán, a la cual golearon 5-0.

La mejor y la peor selección del Mundial 2026

Como Campeón del Mundo, España se confirmó como la mejor selección de este Mundial, seguido por Argentina, Francia e Inglaterra, en ese orden, pese a que en el papel Inglaterra ganó el partido por el tercer lugar.

España Campeón del Mundo / Mexsport

En tanto, la peor Selección del Mundial 2026 fue Túnez, que de hecho fue la primera eliminada de esta Copa del Mundo y cuyos constantes sismos movieron al entrenador Sabri Lamouchi, después de su fatal debut contra Suecia.

“Fue un torneo desastroso para Túnez. Terminaron con una diferencia de goles de -10; solo Irak tuvo un margen de derrota peor”, indica el medio.

El top 20 del Mundial