Lo que necesitas: Hay quienes consideran que la prueba debería volver a ser presencial, pues aseguran que sería una forma más justa de evaluar a todos los aspirantes.

Tal parece que este primer año del examen en línea de la UNAM trajo más pleitos que ventajas y es que, aunque no lo creas, muchas personas en redes sociales comenzaron a quejarse de esta modalidad.

Pero… ¿por qué hubo tanta polémica al rededor del examen ?

Bueno, pues resulta que algunos sospechan que probablemente hubo chanchullo o, al menos, eso es lo que se anda diciendo en redes sociales.

Y es que comenzaron a circular algunas gráficas en las que se compara la distribución de aciertos de este año con la de convocatorias anteriores, cuando el examen todavía se realizaba de manera presencial. La diferencia ha llamado la atención de más de uno.

Pero ojo aquí, porque esos gráficos no son oficiales de la UNAM y, hasta el momento, la Universidad no ha emitido ninguna postura sobre estos puntajes ni ha explicado el comportamiento de los resultados.

Incluso, en medios y redes ya circulan comparaciones como la de Medicina en Ciudad Universitaria, donde algunos usuarios señalan un aumento en la concentración de puntajes altos, aunque esto tampoco ha sido validado por la institución.

Foto: Facebook | El profe Luis

Foto: Facebook | El profe Luis

Y es que las dudas no surgieron de la nada. Durante la aplicación del examen, la propia UNAM informó que detectó diversas irregularidades, por lo que bloqueó alrededor del 2 % de las pruebas y presentó una denuncia penal contra personas y empresas que presuntamente ofrecían servicios fraudulentos relacionados con el proceso de admisión.

Eso sí, hasta ahora la Universidad no ha vinculado esos casos con los puntajes que hoy generan la polémica.

Aunque, bueno, eso no ha calmado el enojo de varios aspirantes y exalumnos, quienes atribuyen estas diferencias al posible uso de inteligencia artificial o a trampas durante la aplicación del examen.

Incluso hay quienes consideran que la prueba debería volver a ser presencial, pues aseguran que sería una forma más justa de evaluar a todos los aspirantes.

Por ahora solo queda esperar si la UNAM decide pronunciarse sobre la polémica, pues hasta el momento no ha confirmado ninguna irregularidad relacionada con los resultados.

Lo que sí es un hecho es que el debate ya está sobre la mesa y quién sabe si esto termine por abrir la conversación sobre un posible regreso del examen presencial.

Pero tú, ¿qué dices? ¿Crees que el examen debería volver a ser presencial o confías en que esta modalidad puede funcionar?