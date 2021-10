Aremi Fuentes vuelve a exhibir a autoridades por cheque falso: “No permitiré que se burlen de mí”

¿Se acuerdan que Aremi Fuentes, medallista olímpica mexicana en Tokio 2020, recibió un cheque sin fondos por parte del gobierno de Baja California? Pues otra vez intentaron verle la cara con un cheque que no corresponde con el estímulo que le habían prometido como reconocimiento luego de obtener la medalla de bronce en halterofilia.

Si no lo recuerdas o no supiste del caso, aquí va un poco de contexto. El 12 de agosto, días después de llegar a México, Aremi fue reconocida por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonill, y por el exdirector del instituto del Deporte y Cultura Física del mismo estado, David González, quienes entregaron un cheque de 50 mil pesos.

Sin embargo, resulta que dicho cheque no tenía fondos, por lo cual, Aremi no pudo cobrar el supuesto reconocimiento. El 21 de septiembre se hizo pública esta situación en una conferencia de prensa de la propia atleta mexicana. “Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos”.

¿Qué pasó ahora?

Después de hacerse pública esta situación, Aremi Fuentes recibió una llamada el viernes 8 de octubre por parte del Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California, para notificarle que el chaque, ahora sí, estaba listo.

Sin embargo, los 50 mil pesos que indican en el cheque corresponden al monto de su beca deportiva, correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021. En otras palabras, le querían pagar el estímulo que había prometido el exgobernador del estado, con su propia beca.

¿Qué dice Aremi Fuentes?

Ante esta situación, Fuentes decidió no firmar ningún documento, de modo que no ha cobrado el monto.

“Es decepcionante tener que acudir a esto de pagarme el estímulo con mi propia beca, un pago que es mío, es pago a mi esfuerzo, cuando el dinero del estímulo aún está en el aire, no existe. Por eso tomé la decisión de no firmar ningún documento, no puedo permitir que se burlen así de mi”, indicó la halterista.

La “Agencia Neta Deportiva”, que representa a Aremi, compartió con Sopitas.com el documento que evidencia el acuse de recibo correspondiente a la beca y no al estímulo que se le prometió.