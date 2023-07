Argentina vive uno de los momentos de mayor euforia futbolística después de que la albiceleste ganara el Mundial de Qatar 2022 con Lionel Messi. Millones de personas salieron a las calles para celebrar y los estadios se llenan para ver a los Campeones del Mundo en los partidos amistosos, por lo cual Argentina es considerado como el país del futbol, pero hay un contraste muy marcado con la Selección Femenil a sólo unos días de iniciar el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda.

Argentina clasificó al Mundial Femenil al finalizar tercero en la Copa América, detrás de la campeona Colombia y Brasil. En el partido por el tercer lugar, Argentina remontó 3-1 a Paraguay, en un estadio prácticamente vacío.

Así fueron los festejos tras el título de la selección varonil

Argentina Femenil fue tercera en la Copa América y jugó en un estadio casi vacío / Getty Images

A diferencia del fenómeno social que es la selección varonil, la albiceleste femenina pasa desapercibida. Está casi olvidada de modo que para el Mundial del 2019 sólo hubo un medio argentino cubriendo a la albiceleste, mientras que para Qatar fueron decenas de medios entre radio, televisión y prensa escrita.

Jugadoras argentinas piden difusión en su país

La difusión de la Selección de Argentina Femenil, por lo tanto, es casi nula. La Albiceleste no cuenta, por ejemplo, con una cuenta oficial en redes sociales. La AFA apenas y hace ruido con el equipo femenino en Twitter y para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, jugadoras como Aldana Cometti, han pedido a los medios que las tomen en cuenta.

“Lo importante sería que fueran a Nueva Zelanda, que existan medios en Nueva Zelanda porque en el Mundial pasado había sólo un medio. Al final del día, lo que no se ve en televisión no existe, y si no salimos en la televisión y los medios no comunican sobre el futbol femenino o de la Selección Argentina, mucha gente no puede verlo. Muchas niñas no pueden elegir jugar al futbol porque no lo ven y no saben que existe.

“Vayan a Nueva Zelanda y palpen no sólo lo que es la Selección Argentina, sino la Selección de Estados Unidos, la Española… hay muchas buenas selecciones que merecen visibilidad en Argentina”, reclamó la jugosa del Madrid CFF de España, el 14 de junio.

Tras el reclamo de Cometti, medios de comunicación de alto impacto, como ESPN, TyC Sports y TNT se dieron cita a un entrenamiento abierto, algo que Florencia Bonsegundo, también jugadora del Madrid CFF,

“Era lo que buscábamos, no somos mucho de hablar o llamar la atención, pero sí que una niña nos venga a ver cuenta muchísimo para el desarrollo, así que increíble que estén todos acá y que siga así, que no sea solo este proceso por jugar un Mundial, nosotras somos jugadoras todos el tiempo”, indicó la mediocampista ante periodistas, la gran mayoría mujeres.

Medios argentinos respondieron a los reclamos de Aldana Cometti / FIFA

Argentina tiene futbol profesional… a medias

Argentina profesionalizó su liga femenil en marzo del 2019, aunque en condicione sumamente precarias, como por ejemplo tener al menos a ocho jugadoras con contrato y salario mínimo de 15 mil pesos argentinos, que equivalen a cerca de mil pesos mexicanos.

Dos años más tarde el salario de estos contratos subió a 25 mil pesos, poco más de mil 600 pesos mexicano. “Entonces, ¿qué significa que el futbol sea profesional si no pueden dedicarse por completo y crecer como jugadoras?”, se cuestionaba en 2021 telam.

De esta manera, con un salario bajo, los clubes pueden contar con plantillas de 20 jugadoras, de las cuales 12 pueden quedar sin contrato ni salario.

En el Mundial Femenil tendrán premios asegurados

El Mundial Femenil del 2023 será un escaparate para muchas de estas jugadoras que forman parte de la Selección de Argentina, pues para esta edición cada jugadora tendrá un premio económico individual. De esta manera se evitará que los premios se queden en las cuentas de las federaciones.

Sólo por ser parte del Mundial cada jugadora tendrá asegurados 30 mil dólares, que equivalen a casi medio millón de pesos, así que muchas de estas jugadoras podrán sentirse realmente como profesionales. Los premios se multiplican conforme al rendimiento, de modo que si Argentina supera la fase de grupos, cada jugadora podrá contar con 60 mil dólares.

Argentina se encuentra ubicada en el Grupo G, con Suecia, Sudáfrica e Italia, y debuta en el Mundial el día 24 de julio contra la escuadra Azzurra.

Así quedaron los grupos del Mundial Femenil / Sopitas.com