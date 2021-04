Atlantis está de regreso después de 17 meses: “Ni la pandemia me frena”

‘El ídolo de los niños’ y ‘El ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre’ son apodos hechos a la medida de Atlantis, uno de los luchadores con el mejor currículum en la historia de la lucha libre mexicana.

Recordarlo implica transportarse a una de las nueve luchas de apuesta de su máscara en las que ha vencido a personajes

de la enoooorme talla de Villano Tercero, Último Guerrero y La Sombra, por mencionar algunos.

¿Qué se puede hacer durante 37 años? Atlantis eligió construir una carrera llena de éxitos (y máscaras ganadas) que, por primera vez, tuvieron en la pandemia un reto que jamás había enfrentado, pero que también ya derrotó.

“Toda la prensa me ha preguntado por la pandemia, ya estoy cansado de pensar en ella… Ya la superé, jamás me hizo pensar en el retiro. Todos los días me preparé y estoy listo para regresar”, nos contó.

Y es que, sumando la pandemia y las lesiones, Atlantis no pudo luchar durante 17 meses, por lo que la función del sábado 24 de abril, en la Arena México, será su esperado regreso aún sin público (Acá puedes comprar tu boleto digital).

“Estuve meses encerrado en casa, nada más salíamos a comer con desconfianza y con cubrebocas. Ya nos hemos librado un poquito de eso, después de tanta incertidumbre nacional y mundial”, platicó ya ansioso por presentarse.

65 años de la Arena México

Por si el regreso Atlantis fuera poco, la próxima función del Consejo Mundial de Lucha Libre también será una celebración por los 65 años de existencia de la Arena México, el recinto más importante para ver este deporte en nuestro país.

“La lucha libre es la misma que hace 38 años, lo que ha cambiado es que actualmente participan edecanes, hay mucha más música y, tal vez, hay vuelos que antes no”, dijo.

Al preguntarle por sus mejores memorias, no dudó ni tantito en responder que sus 9 luchas de apuesta son las que le llenan el corazón, aunque ni por eso se le ha subido la fama.

“La fama está arriba del ring, bajas del ring y no eres famoso. Yo no tengo complejos, me subo al metro, voy al super como cualquier persona”, aseguró.

Aprovecha el 15% de descuento sobre el precio final y celebra con nosotros el 65 Aniversario de la Arena México a través de @Ticketmaster_Me Live. 🔴 EN VIVO

🗓️ SÁBADO 24 de Abril '21

🕠 5:30 P.M. 🎟️ https://t.co/EGK1ODJHWQ#65AñosArenaMexico pic.twitter.com/bLH2UzewZF — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 19, 2021

El llaveo se pondrá bueno

Para este sábado 24 de abril, Atlantis compartirá esquina técnica con Volador Jr. y Euforia, para enfrentar a los rudos Último Guerrero, Cavernario y Gran Guerrero.

Por el Campeonato Mundial de Parejas versión CMLL, Carístico y Místico lucharán contra la nueva pareja ingobernable, Ángel de Oro y El Terrible.

Ah, como también se tratará de la función de Día del Niño, las microestrellas estarán presentes: Microman y Perico Zakarías se enfrentarán a Chamuel y El Gallito.