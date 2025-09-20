Lo que necesitas saber:

Sarina Wiegman de la Selección de Inglaterra es la favorita para ganar como ‘Mejor entrenadora’ y no es para menos. Llevó a las inglesas a conquistar la Euro Femenil del 2025.

Se acabó la espera, el lunes 22 de septiembre conoceremos al ganador del Balón de Oro 2025. Veremos si está vez se le cumple el sueño a Vinicius Jr., de llevarse el premio o ni siquiera se presenta a la ceremonia.

Aunque para su mala suerte, no es el favorito, al parecer en balón quedará en manos de un jugador del PSG ¿Será?

En fin, acá les dejamos la transmisión en vivo de la ceremonia, para que la sigan de inicio a fin.

Balón de Oro / Foto: Getty

Ver en VIVO la entrega del Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro será en el Théâtre du Châtelet de París del lunes 22 de septiembre a las 11:00 hrs, tiempo de México. La buena noticia es que la transmisión estará disponible en el canal de Youtube de Claro Sports.

EventoFecha y horaTransmisión
Balón de OroLunes 22 de septiembre 2025
11:00 hrs (Tiempo de México)		Claro Sports

Acá les dejamos el video para que no se pierdan ni un solo momento, y también la lista de nominados en la rama femenil y varonil. (Por acá está la lista completa de todas la categorías).

Nominados al Balón de Oro 2025

JugadorEquipo
1Jude BellinghamReal Madrid
2Ousmane DembéléPSG
3Gianluigi DonnarummaPSG
4Désiré DouéPSG
5Denzel DumfriesInter de Milán
6Serhou GuirassyBorussia Dortmud
7Viktor GyökeresArsenal
8Erling HaalandManchester City
9Achraf HakimiPSG
10Harry KaneBayern Múnich
11Robert LewandowskiBarcelona
12Alexis Mac AllisterLiverpool
13Lautaro MartinezInter de Milán
14Kylian MbappéReal Madrid
15Scott McTominayNapoli
16Nuno MendesPSG
17Joao NevesPSG
18Michael OliseBayern Múnich
19Cole PalmerChelsea
20PedriBarcelona
21RaphinhaBarcelona
22Declan RiceArsenal
23Fabian RuizPSG
24Mohamed SalahLiverpool
25Khvicha KvaratskheliaNapoli
26Virgil van DijkLiverpool
27Vinicius Jr.Real Madrid
28VitinhaPSG
29Florian WirtzLiverpool
30Lamine YamalBarcelona

Nominadas Balón de Oro Femenil

JugadoraEquipo
1Sandy BaltimoreChelsea
2Pernille HarderBayern Múnich
3Barbra BandaOrlando Pride
4Patri GuijarroBarcelona
5Aitana BonmatiBarcelona
6Amanda GutierresPalmeiras
7Lucy BronzeChelsea
8Lindsey HeapsOlympique de Lyon
9Klara BühlBayern Múnich
10Chloe KellyArsenal
11Mariona CaldenteyArsenal
12Frida Leonhardsen-MaanumArsenal
13Sofia CantoreWashington Spirit
14MartaOrlando Pride
15Steph CatleyArsenal
16Clara MateoParís FC
17Temwa ChawingaKansas City Current
18Ewa PajorBarcelona
19Melchie DumornayOlympique de Lyon
20Claudia PinaBarcelona
21Emily FoxArsenal
22Alexia PutellasBarcelona
23Cristiana GirelliJuventus
24Alessia RussoArsenal
25Esther GonzalezGotham FC
26Johanna Rytting KanerydChelsea
27Caroline Graham HansenBarcelona
28Caroline WeirReal Madrid
29Hannah HamptonChelsea
30Leah WilliamsonArsenal

¿Empresa china ha recopilado datos neuronales de varios atletas para fines militares?

¿Pooor? Dani Alves tendrá que pagarle una multota a Pumas

