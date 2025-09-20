Lo que necesitas saber:
Sarina Wiegman de la Selección de Inglaterra es la favorita para ganar como ‘Mejor entrenadora’ y no es para menos. Llevó a las inglesas a conquistar la Euro Femenil del 2025.
Se acabó la espera, el lunes 22 de septiembre conoceremos al ganador del Balón de Oro 2025. Veremos si está vez se le cumple el sueño a Vinicius Jr., de llevarse el premio o ni siquiera se presenta a la ceremonia.
Aunque para su mala suerte, no es el favorito, al parecer en balón quedará en manos de un jugador del PSG ¿Será?
En fin, acá les dejamos la transmisión en vivo de la ceremonia, para que la sigan de inicio a fin.
Ver en VIVO la entrega del Balón de Oro
La entrega del Balón de Oro será en el Théâtre du Châtelet de París del lunes 22 de septiembre a las 11:00 hrs, tiempo de México. La buena noticia es que la transmisión estará disponible en el canal de Youtube de Claro Sports.
|Evento
|Fecha y hora
|Transmisión
|Balón de Oro
|Lunes 22 de septiembre 2025
11:00 hrs (Tiempo de México)
|Claro Sports
Acá les dejamos el video para que no se pierdan ni un solo momento, y también la lista de nominados en la rama femenil y varonil. (Por acá está la lista completa de todas la categorías).
Nominados al Balón de Oro 2025
|N°
|Jugador
|Equipo
|1
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|2
|Ousmane Dembélé
|PSG
|3
|Gianluigi Donnarumma
|PSG
|4
|Désiré Doué
|PSG
|5
|Denzel Dumfries
|Inter de Milán
|6
|Serhou Guirassy
|Borussia Dortmud
|7
|Viktor Gyökeres
|Arsenal
|8
|Erling Haaland
|Manchester City
|9
|Achraf Hakimi
|PSG
|10
|Harry Kane
|Bayern Múnich
|11
|Robert Lewandowski
|Barcelona
|12
|Alexis Mac Allister
|Liverpool
|13
|Lautaro Martinez
|Inter de Milán
|14
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|15
|Scott McTominay
|Napoli
|16
|Nuno Mendes
|PSG
|17
|Joao Neves
|PSG
|18
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|19
|Cole Palmer
|Chelsea
|20
|Pedri
|Barcelona
|21
|Raphinha
|Barcelona
|22
|Declan Rice
|Arsenal
|23
|Fabian Ruiz
|PSG
|24
|Mohamed Salah
|Liverpool
|25
|Khvicha Kvaratskhelia
|Napoli
|26
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|27
|Vinicius Jr.
|Real Madrid
|28
|Vitinha
|PSG
|29
|Florian Wirtz
|Liverpool
|30
|Lamine Yamal
|Barcelona
Nominadas Balón de Oro Femenil
|N°
|Jugadora
|Equipo
|1
|Sandy Baltimore
|Chelsea
|2
|Pernille Harder
|Bayern Múnich
|3
|Barbra Banda
|Orlando Pride
|4
|Patri Guijarro
|Barcelona
|5
|Aitana Bonmati
|Barcelona
|6
|Amanda Gutierres
|Palmeiras
|7
|Lucy Bronze
|Chelsea
|8
|Lindsey Heaps
|Olympique de Lyon
|9
|Klara Bühl
|Bayern Múnich
|10
|Chloe Kelly
|Arsenal
|11
|Mariona Caldentey
|Arsenal
|12
|Frida Leonhardsen-Maanum
|Arsenal
|13
|Sofia Cantore
|Washington Spirit
|14
|Marta
|Orlando Pride
|15
|Steph Catley
|Arsenal
|16
|Clara Mateo
|París FC
|17
|Temwa Chawinga
|Kansas City Current
|18
|Ewa Pajor
|Barcelona
|19
|Melchie Dumornay
|Olympique de Lyon
|20
|Claudia Pina
|Barcelona
|21
|Emily Fox
|Arsenal
|22
|Alexia Putellas
|Barcelona
|23
|Cristiana Girelli
|Juventus
|24
|Alessia Russo
|Arsenal
|25
|Esther Gonzalez
|Gotham FC
|26
|Johanna Rytting Kaneryd
|Chelsea
|27
|Caroline Graham Hansen
|Barcelona
|28
|Caroline Weir
|Real Madrid
|29
|Hannah Hampton
|Chelsea
|30
|Leah Williamson
|Arsenal