Lo que necesitas saber: La historia de 18 temporada y un Super Bowl de John Harbaugh con Baltimore Ravens ha llegado a su fin.

El fin de la temporada regular ya ocasionó el despido de algunos coaches y, luego del Black Monday de la NFL, creímos que ya no habría más cambios… pero estábamos equivocados, pues Baltimore Ravens reveló que su entrenador John Harbaugh ya no formará parte del equipo.

Entrenador John Harbaugh // Foto vía: RavensWire

Ravens despiden a John Harbaugh

Todo comenzó con información compartida por el periodista deportivo Adam Schefter, aunque solo fue cuestión de tiempo para que los Ravens confirmaran el despido de su entrenador.

Mediante redes sociales, el equipo compartió el mensaje que John Harbaugh escribió como parte de la despedida.

“Esperaba un mensaje diferente en mi último día aquí, algún día, pero ese día ha llegado hoy. Viene con decepción, sin duda, pero más con gratitud y aprecio”, se lee.

Mensaje de despedida de John Harbaugh // x:@Ravens

Además, también publicaron la declaración oficial del propietario del equipo, Steve Bisciotti, quien informó sobre su decisión respecto a John Harbaugh.

“Esta fue una decisión increíblemente difícil, dados los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que tengo por John como entrenador”, se lee en el comunicado.

Entrenador de la NFL John Harbaugh // X:@Ravens

El fin de una era en Baltimore

La historia de 18 temporada de John Harbaugh con Baltimore Ravens ha llegado a su fin... aunque no podemos pasar por alto la gran trayectoria del coach en el equipo.

En su tiempo en Baltimore, los Ravens fueron el tercer equipo con más victorias en toda la NFL… además, ganaron la AFC Norte 6 veces, entraron 12 veces a postemporada, jugaron 4 campeonatos de la AFC y por supuesto, se coronaron en el Super Bowl XLVII.

Entrenador de la NFL John Harbaugh // X:@Ravens

Y por si eso no fuera suficiente, los Ravens de Harbaugh hacen historia como el HC con más victorias en playoffs como visitante y por supuesto, una defensa férrea de su casa con más del 70% de ganados en Baltimore.



Harbaugh se despide como el coach más ganador en toda la historia de los Ravens, dejando una identidad en el equipo difícil de igualar.