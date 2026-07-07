Lo que necesitas saber: Bélgica y España se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026 el viernes 10 de julio a las 13:00 hrs en Los Ángeles.

Para mala suerte de Donald Trump y Gianni Infantino, Bélgica eliminó a Estados Unidos 4-1, con todo y que le perdonaron la tarjeta roja a Folarin Balogun. Los belgas jugarán los cuartos de final contra España. Al final, el futbol sí fue justo, a diferencia de sus dirigentes.

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Oficialmente, los tres anfitriones del Mundial 2026 quedaron eliminados. Canadá, Estados Unidos y México no pudieron avanzar más allá de los octavos de final. Aunque en el caso de Estados Unidos hay que esperar, no sabemos en qué momento Donald Trump va a llamarle a Gianni Infantino para pedirle que anulen el partido; ya vimos que es posible.

Fotografía @BelRedDevils vía X

¿Cuándo se juega el Bélgica vs España?

Ahora sí, viene lo bueno. Bélgica y España se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026 el viernes 10 de julio a las 13:00 hrs en Los Ángeles. El ganador avanzará a las semifinales, y el perdedor se irá a casa, como Estados Unidos.

España vs Bélgica el viernes 10 de julio a las 13:00 hrs en Los Ángeles.

Fotografía @SEFutbol vía X

Bélgica se despecha a Estados Unidos del Mundial 2026

Bélgica no solo eliminó a Estados Unidos, también le ganó a los ‘favores’ que Gianni Infantino le concedió a la Donald Trump. Un doblete de Charles De Ketelaere y un gol de Hans Vanake fueron suficientes para despacharse al último anfitrión.

Estados Unidos 1-4 Bélgica 1-0: Charles De Ketelaere, minuto 9. 1-1: Malik Tillman, minuto 31. 1-2: Charles De Ketelaere, minuto 33. 1-3: Hans Vanaken, 57. 1-4: Romelu Lukaku, 90+3.



Justo cuando parecía que el gol de Malik Tillman le daba vida al ‘Team USA’, Ketelaere clavó el 2-1, les borró la sonrisa y les complicó el sueño de la remontada. El tercer gol llegó por un error Matt Freese, el portero intentó despejar el balón, pero su pie se atoró en el pasto, quedó indefenso ante los belgas, miren nada más.

Romelu Lukaku ingresó de cambió solo para sellar la victoria de Bélgica y humillar a Estados Unidos con el cuarto gol del partido, pero lo mejor de todo fue su festejo: ¡Qué le llamen a quién quieran!

Estados Unidos se despide envuelto en una polémica que empaña lo deportivo y el futbol cobra justicia.