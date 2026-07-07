Lo que necesitas saber: Flores ya enfrentaba otro proceso iniciado en 2025, cuando fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

¿Uno más a la lista? Y es que en los últimos meses varios funcionarios y exfuncionarios de Morena han terminado bajo investigación o enfrentando procesos judiciales.

Ahora fue el turno de Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, quien fue detenida este 4 de julio tras una investigación por presuntos hechos de corrupción.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, la exfuncionaria fue detenida la tarde del 4 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León, durante un operativo realizado en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación de ese estado. Posteriormente fue trasladada a Coahuila para quedar a disposición de un juez.

Pero… ¿de qué se le acusa?

Pues bueno, según informó la Fiscalía, la exalcaldesa enfrenta una investigación por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, relacionados con presuntas irregularidades ocurridas durante su administración al frente del municipio de Múzquiz, Coahuila, entre 2022 y 2024.

Aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre los hechos que dieron origen a esta investigación, el caso ya comenzó su proceso judicial.

Y es que un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en un Centro de Reinserción Social mientras continúa el proceso.

La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 9 de julio, cuando el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularla a proceso por esta nueva carpeta de investigación.

Y es que este caso sorprendió a más de uno, pues, según informó la propia Fiscalía, Flores ya enfrentaba otro proceso iniciado en 2025, cuando fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

Aunque ojito por que las autoridades aclararon que la orden de aprehensión cumplimentada este fin de semana corresponde a una carpeta de investigación distinta, por lo que ambos procedimientos continuarán por separado.

Por ahora, tocará esperar a la audiencia donde se definirá si el juez decide vincular a proceso a la exalcaldesa por esta nueva investigación.