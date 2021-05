Bernardo Cueva, el mexicano que ascendió a la Premier League con el Brentford

Como dicen por ahí, ¡estamos en todos lados! El Brentford consumó su ascenso a la Premier League a través de un atractivo modelo que apela a la estadística, pero también de la mano del mexicano Bernardo Cueva.

No todos los mexicanos en Europa son futbolistas, pues en este caso nos encontramos con la historia de un estadista táctico. Ese es el cargo que ocupa el ex directivo de Chivas, desde hace poco más de 8 meses.

Antes de emigrar al Viejo Continente, Bernardo Cueva fue coordinador de inteligencia deportiva del Guadalajara y se unió al Brentford a mediados de septiembre de 2020. Sus labores se rigen por las principales ideas y metas del club, que demostró contar con un método efectivo.

Desde que firmó, hasta ahora y seguramente en los próximos meses, el estadista trabaja con los números todo el tiempo. Cuando se incorporó al club, se dio a conocer que su principal objetivo sería obtener “nuevos conocimientos a partir de los datos“.

Claro que la labor es de todo un club, partiendo de futbolistas y cuerpo técnico. Sin embargo, al tratarse de una institución que deja todo a las temidas estadísticas, el trabajo de Cueva es increíblemente importante en el ascenso a Primera División.

