¡Ya déjalo! Los Bills y los memes le ponen una paliza a los Patriots y los echan de los playoffs

Los New England Patriots regresaron a los playoffs de la NFL por primera vez desde que se fue Tom Brady, pero la experiencia no fue agradable ante los Buffalo Bills, que ya están en la ronda divisional, tras semejante paliza a los Pats, que ya estaban fuera de competencia desde el segundo cuarto, de modo que al partido le sobraron dos periodos. Los de Boston se van a casa tras caer 47-17.

Tendrá que ser para la siguiente para los Pats, que tienen la esperanza de ver de regreso a Brady para la siguiente temporada, una vez que termine el vínculo con los Tampa Bay Buccaneers.

La misión le quedó grande a Mac Jones, quien no aguantó el peso que históricamente recae sobre los quaterbacks que debutan en playoffs. Josh Allen fue mucha pieza para New England, que regresará a Boston y comenzará vacaciones.

El castigo del primer cuarto fue duro y desde ese momento se sabía que sería una noche complicada para Jones y compañía. El resultado fue un 14-0 y al final del segundo cuarto la masacre era de 27-3.

Fue hasta el tercer cuarto cuando Jones pudo ver la luz al final del túnel con un pase de tres yardas para Kendrick Bourne para convertir el primer touchdown para los Pats, aunque para ese momento el juego ya estaba 33-10.

Kendrick Bourne gets open for the 4th down TD.

