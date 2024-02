Lo que necesitas saber: Shawn Purdy jugó ocho temporadas en ligas menores; las puertas de Grandes Ligas nunca se abrieron

Si los San Francisco 49ers ganan el Super Bowl, una de las imágenes que veremos en televisión será la del emotivo abrazo entre Borck Purdy y su padre, Shawn. Después de que la franquicia de San Francisco se coronara como campeona de la Conferencia Nacional, Brock fue a abrazar a su padre, quien está presente en las tribunas en todos los juegos que le sea posible.

El día en que Borck debutó como quarterback titular de los 49ers y venció a Tom Brady, Shawn no pudo contener el llanto junto a su esposa, Carrie, con quien procreó tres hijos, todos atletas. En este aspecto cobra relevancia la figura de Shawn, quien ha dejado una marca en el desarrollo deportivo de Brock.

Shawn Purdy llora tras la victoria de su hijo ante Tom Brady y los Buccaneres

Shawn Purdy ha sido relevante en el proceso para que Brock Purdy pueda cambiar el significado de ‘Mr. Irrelevant’, una etiqueta que difícilmente se podrá quitar el quarterback. No por ser ser elegido número 256 en el draft significa que un jugador tendrá una carrera irrelevante.

Borck Purdy: Similitudes con Patrick Mahomes y su padre

La historia en cuanto al desarrollo deportivo de Brock Purdy y Patrick Mahomes es similar, aunque el guión está escrito de otra manera. Ambos juegan la misma posición, aunque su destino pudo estar en el beisbol, pues los padres de ambos practicaron el deporte de manera profesional.

Pat Mahomes, padre de Patrick, jugó en Grandes Ligas durante 11 temporadas y Patrick bien pudo llegar a la MLB, pues destacó en dicha disciplina. Básicamente se puede decir que Patrick Mahomes tuvo en su poder la elección de ir a la MLB o a la NFL.

Shawn Purdy, en cambio, se quedó ocho temporadas en ligas menores. Siempre tuvo el deseo de ascender a Grandes Ligas, pero las puertas nunca se abrieron. En cambio, desarrolló el talento de su hija, Whittney Purdy, quien juega softbol, y ayudó a que Borck desarrollara fuerza en los brazos.

Brock jugó beisbol hasta el segundo año de secundaria, pues desarrolló talento en el futbol americano desde que era niño. Su padre solía realizar reuniones en casa todos los años para ver el Super Bowl. Shawn, aficionado de los Miami Dolphins, notó algo especial en Brock, quien en lugar de ir a jugar al jardín con el resto de niños, quedó atrapado desde los cinco años por la forma de jugar de los quarterbacks, a quienes comenzó a analizar y después a imitar.

Brock Purdy y su padre Shawn / Getty Images

El número 13 y su afición por Dan Marino, herencia de su padre

Cuando Brock Purdy comenzó a desarrollarse como quarterback en flag football, su padre le hablaba y mostraba imágenes y videos de Dan Marino, leyenda de los Miami Dolphins, y quien era algo así como un ídolo para Shawn, de modo que también le heredó a Brock su afición por el equipo de Florida.

Es por ello que Brock Purdy porta el número 13. Si en un futuro tuviera que ir a los Dolphins, el ahora quarterback de los 49ers tendría que usar otro número, ya que el dorsal de Dan Marino está retirado.

En 2023, Brock Purdy fue invitado a una entrevista con Ryan Fitzpatrick, quien sorprendió a ‘Mr Irrelevant’, pues también invitó a Dan Marino vía remota. “Es un honor, señor. Mi padre y yo lo amamos. Usted es la razón por la que porto el número 13 en mi camiseta”, dijo Purdy.

Shawn Purdy ‘encomendado’ a Borck a Dan Marino / NFL

Brock Purdy no impone, pero gana

La historia de Brock y su padre tiene otra conexión. De Shawn se podría decir que tuvo una carrera deportiva irrelevante en cuestiones mediáticas, y desde que Brock fue elegido en con el último pick del draft del 2022 ha cargado con la etiqueta y el apodo de “Mr. Irrelevant”.

Históricamente, el jugador que es elegido con el último pick suele pasar de puntitas en la NFL (sólo dos Mr. Irrelevant llegaron al Super Bowl antes de Brock Purdy), por lo cual la carrera de Purdy pudo quedar en un plano intrascendente, pero su padre siempre lo apoyó, a pesar de que en su primer año estuvo a la sobra de Jimmy Garoppolo y Try Lance.

“Mis padres han creído en mí a pesar de que fui la última selección del draft”, indicó Brock, quien gracias a la práctica del beisbol, ha logrado dominar diversos ángulos al momento de lanzar.

Brock y su padre, Shawn / Getty images

Su primera experiencia en playoffs terminó con una derrota 7-31 ante los Philadelphia Eagles en la final de conferencia. En ese juego, Brock no pudo hacer gran cosa debido a una lesión de ligamentos en el codo derecho, por la cual fue operado. Su padre sufrió la misma lesión en su carrera en ligas menores, de modo que pudo guiarlo en el proceso de recuperación.

Shawn había sufrido la misma lesión en sus días de béisbol y pudiera estar allí para darle consejos a su hijo. “Hay que tener paciencia. Hay un proceso para esto. No puedes curarte de la noche a la mañana, de repente”, recuerda el consejo de su padre.

Joe Maddon, ex entrenador que dirigió a Shawn Purdy antes de ir a Grandes Ligas, asegura que tanto Brock como el propio Shawn comparten algo más. Físicamente son respetables, pero no imponentes. Son competitivos y hacen que las cosas funcionen, de acuerdo con declaraciones a The Athletic. “Mira a Brock y mira a Shawn, son es el mismo tipo: Nada te abruma, pero te vencen”.

