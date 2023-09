Lo que necesitas saber: Caleb Williams es uno de los pioneros en los contratos lucrativos para jugadores de futbol americano colegial

El sueño de cualquier jugador de futbol americano es llegar a la NFL, sin importar a qué equipo o en qué condiciones… bueno, todos menos Caleb Williams.

Si no has escuchado nada acerca de Caleb Williams, no te preocupes, en Sopitas.com te diremos quién es y por qué está desairando a la NFL, bueno, a algunos de sus equipos.

Bueno, el jugador es un joven QB y de hecho, es el llamado a ser prospecto número uno para el Draft 2024 de la NFL, así que, podemos decir que es una estrella en potencia que actualmente juega con los troyanos de USC en el futbol americano colegial.

¿Por qué le hizo el feo a la NFL?

La cosa está así, Caleb Williams podría ser el pick número uno global en el siguiente Draft o por lo menos, eso se espera de acuerdo a su calidad y talento en el emparrillado.

Y cómo no esperar que sea el mejor jugador prospectado para el Draft 2024, porque ya ganó un Trofeo Heisman, puso a los Troyanos de la USC de vuelta al mapa de importancia y genera mucho dinero a su alrededor.

Con todos estos galardones, obviamente tiene que ser muy codiciado en la NFL, pero puede que el sentimiento no sea reciproco, porque en su entorno no están tan emocionados con una posible llegada a las grandes ligas.

El padre de Caleb Williams está totalmente en contra del Draft de NFL y es que, considera que su hijo debe de elegir su destino y no que alguien más decida por él.

El QB es uno de los mejores jugadores del futbol colegial – Foto: Getty Images

Las palabras del padre del posible prospecto número uno al Draft

En una entrevista para GQ, Carl Williams mencionó que lo único que hace el Draft es presentarte en el peor escenario posible para un jugador tan valuado como su hijo.

“Lo extraño del proceso de draft de la NFL es que sería mejor para él no ser seleccionado que ser seleccionado primero. El sistema está completamente al revés. El peor equipo posible, la peor organización de la liga obtiene la primera elección“, dijo el padre de la estrella.

Pero, si piensan que hablar al aire, por lo menos el padre de Caleb Williams pone argumento sobre la mesa y es la carrera de algunos prospectos del colegial a los que no les fue nada bien tras el Draft.

“Hablé con Archie Manning, su carrera fracasó porque ingresó a una organización horrible. Hablé Kyler Murray, tuvo problemas debido a dónde fue seleccionado. Baker Mayfield, tuvo grandes dificultades debido al lugar donde fue seleccionado“, sentenció.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, en un Draft – Foto: Getty Images

Caleb Williams y la posibilidad de evitar el Draft

Básicamente, la estrella del colegial tiene en mente no ir a la edición 2024 del Draft y regresar a una temporada más al futbol universitario para su último año escolar.

Entonces, su decisión se basará en qué equipo podría tener el primer pick y si le conviene o al jugador, aunque también puede ser un riesgo porque en el Draft 2025 con una peor opción y no le quedaría de otra.

Así que, puede o no gustarle el sistema del draft a Caleb Williams y a su familia, pero de que tendrán que tomar una decisión sobre el futuro del QB juvenil, lo harán y debe de ser lo mejor para ellos.

La pregunta del millón es: ¿Llegará o no a la NFL en 2024? – Foto: Getty Images

