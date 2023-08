Lo que necesitas saber: Antes de lesionarse la rodilla en 2022, Kyler Murray registró su peor temporada como corredor en toda su trayectoria colegial y profesional

Inicios de septiembre, esa es la fecha marcada para el kickoff de la temporada de NFL y hay equipos -como los Cardinals- que su futuro en este 2023 es bastante incierto con Kyler Murray fuera por lesión.

Sí, el mariscal de campo de Arizona no estará en el inicio de la campaña regular en los emparrillados, pero eso no es lo peor, porque se dice y se cuenta que, muy probablemente no pueda estar en toda la temporada.

Así como lo leen, Kyler Murray no vería nada de futbol americano en este 2023 por lesión, de acuerdo con Pro Football Network, y no sólo eso, la ausencia del QB se podría prolongar mucho más tiempo.

Kyler Murray podría quedarse fuera de todo el 2023 por lesión – Foto: Getty Images

El futuro inmediato de los Cardinals

Con Kyler Murray fuera de acción, Arizona tuvo que revisar todos y cada uno de los escenarios posibles para los Cardinals, pero la verdad es que no eran muchos… eso fue lo preocupante.

Voltearon a ver a la banca, Colt McCoy era el segundo en la línea tras Murray, pero no confiaron mucho en él y lo mantienen en el equipo, pero seguirá como suplente.

El mercado no tiene tantas opciones reales e ir por un QB de élite en intercambio, sería un poco ilógico porque acaban de darle un dineral a KM con una renovación más que histórica.

Así que, mejor hicieron un movimiento para sacar las papas del fuego y dieron una selección de quinta ronda de Draft a cambio de Josh Dobbs de los Browns, por lo menos para salir del bache.

Adiós a la suplencia en los Browns y hola a la titularidad en Cardinals – Foto: X (@NFL)

Lo que se habla sobre Kyler Murray y su futuro en Arizona

Aunque Arizona ya le quiere dar vuelta a la página de Kyler Murray, por lo menos mientras no esté para jugar; no se puede pasar por alto ciertos aspectos que hay en todo este tema.

Las cosas no pintan nada bien para KM porque después del mega contrato que firmó, no le salió nada en los emparrillados. 3 ganados y 8 perdidos fue la marca con la que terminó el 2022 en la NFL.

Y si a eso le agregamos que para 2023, tiene un nuevo entrenador en jefe y un gerente general, la cosa no pinta nada bien para Kyler Murray, que podría perder hasta la chamba.

Porque existe el rumor, que los Cardinals podrían dejar de lado a su actual estrella y que vayan en el Draft de 2024 por Caleb Williams de la USC, pero para eso, tienen que ser el peor equipo de la NFL (Caleb se prospecta ser el primer pick).

Si estos planes son correctos, Cardinals prácticamente se rendirían con su QB y preferirían buscar nuevas opciones para su futuro… aunque, todo es un rumor o en una de esas, es muy cierto.

¿Será el fin de Kyler Murray en Cardinals? – Foto: Getty Images

