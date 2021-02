¿De qué trata la campaña del Leicester contra la homofobia en el futbol?

¡Aplausos aquí, por favor! Como cada mes de febrero, el Leicester City promueve una importante campaña a través de sus partidos en la Premier League, que consiste en erradicar la homofobia del futbol.

Los Foxes aprovecharán el duelo contra el Arsenal del domingo 28 de febrero (que empezará a las 6:00 horas, tiempo del centro de México) para concientizar con el proyecto Football v Homophobia, que tiene como principal objetivo eliminar la discriminación.

A través de un comunicado, el Leicester explicó que su principal objetivo es convertir al King Power Stadium en un lugar libre de homofobia y que sea seguro para cualquier persona. Por ello, mostrarán su apoyo en el duelo contra los Gunners.

Y no es la primera vez que este equipo apoya esta causa. En diciembre de 2020, el defensor James Justin y la zaguera Sophie Howard estuvieron en una video llamada para aprender sobre los aficionados que forman parte de la comunidad LGBTQ+.

Además, el club contactó a la organización Foxes Pride y trabaja con sus miembros para mostrar que la orientación sexual o la identidad de una persona no influye en su desempeño en el terreno de juego.

How it started. How it’s going. pic.twitter.com/D7GImCD4om

— Foxes Pride 🦊🏳️‍🌈 (@FoxesPride) December 8, 2020