Hay quienes tienen la opinión de que la MLS es una liga poco atractiva, peeeeeeeeeero tanto el Philadelphia Union como el LAFC de Carlos Vela demostraron que pueden dar partidazos.

Estos dos equipos se enfrentaron en la final de la MLS Cup, un título estaba en juego, pero más allá de la copa, se jugaba mucho más para ambos equipos.

Por un lado, Carlos Vela ganó su primer campeonato a nivel de clubes, por increíble que parezca, un jugador de la calidad del mexicano no había conseguido un título de clubes.

Foto: Getty Images

Y sí, tiene un campeonato de conferencia con el LAFC, pero no es el título máximo de la MLS, además, también tiene dos títulos de Supporters Shield, pero es más un trofeo simbólico que oficial.

Para el LAFC, significa años de trabajo como franquicia, además de una fuerte inversión que se ha hecho de reforzar la plantilla desde hace varios años, pero todo rindió fruto.

Foto: Getty Images

La locura que fue la final de la MLS Cup y el título del LAFC de Carlos Vela

Todo un drama fue el partido, que comenzó ganando el LAFC con gol de Kellyn Acosta en el primer tiempo. El Union respondería por medio de Daniel Gazdag, que emparejó las cosas.

Hasta este momento, todo normal en un partido de final. Carlitos Vela asistiría a Jesus Murillo y ya se hacían ganadores, pero dos minutos después les llegó el quitarrisas con el empate de Jack Elliott.

El partido se fue a la prórroga y es en este momento donde -dirían los niños argentinos: ‘Esto se va a descontrolar’- porque Carlos Vela fue sustituido por Gareth Bale.

Foto: Especial

Después, Maxime Crepeau, portero del LAFC se fue expulsado y con posible fractura. Entró el arquero suplente y no le fue bien, porque otra vez Jack Elliott los vacunó.

Los del LAFC ya estaban cantando “todo se derrumbó”, peeeeeeeeeeeeero tenía un factor determinante llamado Gareth Bale, que ante sorpresa de todos, anotó en el último minuto para mandar la final de la MLS Cup a los penales.

Christian Tello fallaría el primer cobro para el LAFC, algo que no auguraba algo bueno, pero la suerte les sonrió. El Union fallaría sus tres cobros, o sea, que no metieron ninguno. Denis Bouanga, Ryan Hollingshead e Ilie Sánchez no fallarían para que Cracklitos Vela levantara su primera MLS Cup.

Foto: Getty Images